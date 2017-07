Kulturnachrichten

Montag, 10. Juli 2017

Patriotischer russischer Maler Glasunow gestorben Ilja Glasunow galt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler Russlands Der für seine patriotische Malerei bekannte russische Künstler Ilja Glasunow ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Ihr Vater habe einen Herzstillstand erlitten, sagte dessen Tochter Vera Glasunowa der Agentur Interfax in Moskau. Glasunow galt als einer der bekanntesten zeitgenössischen Maler in Russland und unterhielt enge Verbindungen zum Kreml. Präsident Wladimir Putin habe eine lange Freundschaft mit dem Maler gepflegt, sagte Sprecher Dmitri Peskow. "Der Präsident hat Glasunow immer für einen herrausragenden Künstler gehalten." Zu Glasunows zentralen Werken gehört das monumentale Gemälde "Ewiges Russland", das 1000 Jahre russischer Kultur und Geschichte abbildet.

Ein Werk zum Beitrag der sowjetischen Völker für die Weltkultur hängt bei der Unesco in Paris. Auch als Porträtmaler und Bühnenbildner für das Bolschoi-Theater in Moskau machte er sich einen Namen.

Unesco erklärt britischen Nationalpark zum Weltkulturerbe Lake District gilt als Wiege der britischen Romantik Die Unesco hat den britischen Nationalpark Lake District zum Welterbe erklärt. Diese Entscheidung gab das Welterbekomitee gestern im polnischen Krakau bekannt. Demnach ist der Nationalpark im Nordwesten Englands nicht bloß ein Anziehungspunkt für Touristen, sondern auch eine Inspiration für Künstler. Die Gegend wird als Wiege der britischen Romantik angesehen. Der Lake District steht deshalb nicht als Weltnaturerbe auf der Liste, sondern als Weltkulturerbe. Als Beispiele nannte die Unesco die britischen Schriftsteller William Wordsworth, John Ruskin und Beatrix Potter, die sich rund um die Seen und Berge inspirieren ließen.

Fast 100 000 Besucher bei Rudolstadt-Festival Festival-Hauptpreis geht an bayerischen Liedermacher Georg Ringsgwandl Deutschlands größtes Festival für Folk- und Weltmusik in Rudolstadt hat in diesem Jahr nach Schätzungen der Veranstalter knapp 100 000 Besucher angelockt. "Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen", sagte eine Sprecherin. Die Auftritte von etwa 130 Bands aus 41 Ländern seit Donnerstag seien ausverkauft. Am Sonntag seien die Kassen noch vor dem Abschlusskonzert geschlossen worden. Während des Festivals, das seine Wurzeln in der DDR hat, verwandelt sich das kleine Rudolstadt im Südosten Thüringens alljährlich in einen Treffpunkt von Folkmusikfans. 2017 stand Musik aus Schottland im Mittelpunkt. Folk-Pop-Sängerin Amy Macdonald ("This is the life", "Mr Rock & Roll") hatte das Festival eröffnet. Der Hauptpreis des diesjährigen Festivals geht an den bayerischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Ringsgwandl. "Für die Fähigkeit, seine Heimat Bayern künstlerisch ganz und gar zu erfassen, ihre Eigenheiten seinen Landsleuten vor Augen zu führen und sie den anderen - den Nichtbayern - verständlich zu machen, erhält Ringsgwandl die RUTH 2017", heißt es in der Jury-Begründung. Ringsgwandl ist für seine Programme mehrfach ausgezeichnet worden, etwa mit dem Salzburger Stier und dem Deutschen Kleinkunstpreis. Geehrt werden außerdem die Dresdner Gruppe Banda Internationale, zuvorderst für ihre Musik, aber auch für ihr kulturpolitisches Engagement gegen Pegida und Co in der sächsischen Landeshauptstadt, der Musikethnologe Max Peter Baumann und das Österreicher Quintett Alma.

Netanjahu plant jüdisches Museum für Hebron Ankündigung gilt als Reaktion auf Unesco-Entscheid, Hebron als Weltkulturerbe aufzunehmen Israel wird seine Zahlungen an die UN um weitere eine Million Dollar kürzen. Das Geld soll stattdessen in die Errichtung eines jüdischen Museums in Hebron investiert werden, wie Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zum Auftakt der wöchentlichen Kabinettssitzung ankündigte. Die Kürzungen sind demnach eine Reaktion auf den Unesco-Entscheid, die Altstadt der palästinensischen Stadt Hebron auf die Liste des gefährdeten Weltkulturerbes aufzunehmen. Die Verbindung zwischen dem jüdischen Volk und der Stadt Hebron sowie den Patriarchengräbern sei "möglicherweise ohne Parallele in der Geschichte der Völker", so Netanjahu. Die Stadt und die Heilige Stätte als palästinensische Welterbestätte anzuerkennen, sei ein "weiterer wahnhafter Entscheid", angesichts dessen er sich entschieden habe, eine Million Dollar des israelischen UN-Beitrages zur Errichtung eines "Museums für das Erbe des jüdischen Volkes in Kiryat Arba und Hebron" umzuwidmen. Ferner sollen weitere Initiativen für das jüdische Erbe Hebrons gestärkt werden. Netanjahu kündigte außerdem an, den Bau eines umstrittenen Besucherzentrum im Ostjerusalemer Stadtteil Silwan voranzutreiben. Der sogenannte "Kedem Compound" soll südlich der Altstadtmauern in einem palästinensischen Wohnviertel entstehen.