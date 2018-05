Pariser Klimaabkommen Hendricks glaubt an die Zukunft des Abkommens

Barbara Hendricks im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (dpa-Bildfunk / AP / Markus Schreiber)

Die frühere Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist trotz der Ausstiegsankündigung Donald Trumps zuversichtlich, was die Zukunft des Pariser Klimaabkommens angeht. "Es ist noch nicht aller Tage Abend", sagt sie.

Ein Meilenstein in der Klimapolitik war der Gipfel von Paris 2015, wo sich erstmals alle Staaten der Welt zu einer klimafreundlichen Politik verpflichteten. Diesem Klimagipfel setzt die Dokumentation "Guardians of the Earth" von Filip Antoni Malinowski jetzt ein filmisches Denkmal gesetzt.

Am Donnerstag kommt der Film in die Kinos. Wir haben die frühere Bundesumweltministerin und Gipfelteilnehmerin Barbara Hendricks gefragt, wie sie den Klimagipfel in der Rückschau beurteilt und was nach dem Ausstieg der USA vom Pariser Abkommen bleiben wird.

Präsident Donald Trump verkündet den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen von Paris (dpa / AP / Pablo Martinez Monsivais)

Es sei lediglich die amerikanische Bundesregierung, die nicht mehr mitmachen wolle, betonte Hendricks im Deutschlandfunk Kultur. Sowohl aus der Wirtschaft als auch den amerikanischen Städten und Bundesstaaten gebe es einen starken Impuls pro Klimaabkommen und auch die "richtigen" Investitionsströme.

"Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass da noch nicht aller Tage Abend ist", sagt die SPD-Politikerin. "Und was ganz wichtig ist: Es ist bisher ja niemand dem Beispiel der Vereinigten Staaten gefolgt. Kein einziges Land! Die Sorge hatten wir durchaus."

Der Austritt ist frühestens am Tag vor der nächsten US-Wahl möglich

Außerdem könnten die USA den Austritt aus dem Abkommen noch gar nicht vollziehen. Das sei frühestens trei Jahre nach dem Inkrafttreten möglich. "Und drei Jahre nach Inkrafttreten, das ist der 3. November 2019. Und dann dauert diese Austrittsfrist auch noch mal ein Jahr, das ist dann der 3. November 2020. Und am 4. November 2020 wird in den Vereinigten Staaten ein Präsident gewählt."

"Guardians of the Earth" von Filip Antoni Malinowski ist ab dem 31. Mai in den deutschen Kinos zu sehen.

(uko)