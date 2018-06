Oscar-Akademie wird vielfältiger "Wir werden sie so großartig machen, wie sie sein sollte"

Von Sabine Müller

Sie können, wenn sie wollen, bald bei der Oscar-Vergabe mitmischen: Die britische Autorin J.K. Rowling, US-Rapper Kendrick Lamar und die deutsche Schauspielerin Diane Kruger. (dpa / picture alliance / Collage)

J.K. Rowling, Kendrick Lamar, Diane Kruger: Die Oscar-Akademie hat in diesem Jahr besonders viele neue Mitglieder eingeladen. Fast die Hälfte sind Frauen, knapp 40 Prozent Nicht-Weiße. Ihre Zusage ist aber keineswegs sicher.

"Alte Hasen" wie Regisseur Steven Spielberg und die Schauspieler Whoopi Goldberg und Jackie Chan begrüßen die Neuen im Oscar-Club per Video. 928 Filmschaffende sind in diesem Jahr in die Academy eingeladen – das ist ein Rekord. Genau wie diese Zahlen: Fast die Hälfte der neuen Mitglieder sind Frauen, knapp 40 Prozent Nicht-Weiße.

Bei der Auswahl der Oscar-Filme dürfen in Zukunft unter anderem mitreden: Die Schauspieler Daisy Ridley und David Chapelle, "Harry-Potter"-Erfinderin J.K. Rowling und der Musiker Kendrick Lamar. Auch die Schauspielerin Tiffany Haddisch ist dabei, bekannt zum Beispiel aus dem Film "Girls Trip":

"Darf ich dann auch bei den Oscars mitwählen und so?", fragt Haddisch ungläubig, als sie von der Einladung erfährt. Und kiekst dann: "Ich krieg Filme umsonst!"

Frauenanteil soll bis 2020 verdoppelt werden

Mit den diesjährigen Einladungen macht die "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" weiter ernst mit ihrem Versprechen, mehr Vielfalt in ihren Reihen zu fördern. Ziel ist es, den Anteil an Frauen und Minderheiten bis 2020 zu verdoppeln.

Wenn alle Einladungen angenommen werden – was nicht immer der Fall ist, Woody Allen zum Beispiel lehnte ab – bestünde die Oscar-Akademie bald zu 31 Prozent aus Frauen und zu 16 Prozent aus Minderheiten.

"Wir werden diese Academy so großartig machen, wie sie sein sollte", sagt der Rapper und Schauspieler Common.

Auch Filmschaffende aus Deutschland sind eingeladen

In 17 Kategorien werden neue Mitglieder aufgenommen: Von Schauspielern und Regisseuren über Drehbuchschreiber und Kameraleute bis zu Kostümdesignern. Die Neuen kommen aus 59 Ländern, aus Deutschland sind gut ein Dutzend Filmschaffende eingeladen. Das bekannteste Gesicht ist Schauspielerin Diane Kruger.

Auch Regisseur Christian Petzold ist dabei, allerdings in der Kategorie "Drehbuch". Und Gerd Nefzer, der in diesem Jahr für "Blade Runner" den Spezialeffekte-Oscar gewann.