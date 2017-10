Orhan Pamuk im Gespräch "Vor zwei Jahren konnte ich leichter über dieses Buch sprechen"

Moderation: Frank Meyer

Der Schriftsteller Orhan Pamuk im Mai 2017 in Helsinki (picture alliance / Roni Rekomaa)

Orhan Pamuks Roman "Die rothaarige Frau" ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Eine Allegorie auf die politische Lage in der Türkei? Als das Buch dort vor zwei Jahren erschienen ist, habe er darüber noch offene Diskussionen anregen können, sagt der Literaturnobelpreisträger.

Orhan Pamuks neuer Roman "Die rothaarige Frau" ist ein Buch über Väter und Söhne in der Türkei, über die Macht der Väter und über die hasserfüllte Liebe der Söhne zu ihren Vätern, Eine Hassliebe, die in diesem Buch bis zur Ermordung der Väter führt.



Eine Allegorie auf die aktuelle politische Lage in seinem Heimatland Türkei? Orhan Pamuk hat diesen Roman vor zwei Jahren geschrieben, also vor dem Putschversuch im Juli 2016. Gegen Ende des Romans wird einmal fast beiläufig gesprochen über "die Kurden und die oppositionellen Journalisten, die nun die Zellen füllen, in denen früher putschende Militärs gesessen hatten". Damals habe er in der Türkei noch überall, wo er über sein Buch gesprochen habe, einen Diskurs anregen können, sagte Pamuk im Deutschlandfunk Kultur.

"Vor zwei Jahren konnte ich leichter über die politischen Dimensionen des Buches sprechen. Ich habe damals überall in der Türkei gesagt, dass ich das Buch geschrieben habe, um den Autoritarismus zu unterstreichen."

Wie lebt es sich heute in der Türkei?

Deshalb die Frage an Orhan Pamuk: Wie geht es ihm heute in einem Land, in dem so viele Menschen aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen? Der Autor:

Orhan Pamuk zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. (Deutschlandradio / Mirjam Wlodawer)

"Manchmal fühlt man sich schuldig, weil man draußen ist. Und manchmal rennt man zu den Gerichtsprozessen, um etwas tun zu können für einen Oppositionellen, den man persönlich kennt und sehr achtet. Man spürt eine große Verantwortung."



Hören Sie hier das ausführliche Gespräch mit Orhan Pamuk aus der Lesart:

Er bekomme sehr viele Mails aus dem In- und Ausland mit Bitten, Petitionen zu unterschreiben. "Und sehr oft werde ich in der Türkei wie im Ausland mit der Frage konfrontiert: ‚Warum gehst du denn nicht ins Ausland?‘ Und andere wiederum sagen: ‚Bleib‘ doch hier.‘

Ein Interview mit Pamuk erschien nicht

Auf die Frage, wie groß sein eigener Spielraum in der Türkei noch sei, berichtete Pamuk: Ein Interview, das er der landesgrößten Zeitung "Hürriyet" gegeben habe, sei zensiert und nicht abgedruckt worden. Er habe darin unter anderem begründet, warum er bei der Abstimmung über ein Präsidialsystem mit "Nein" abstimmen wollte. "Wenn das, was Sie sagen, nicht veröffentlicht wird, was nützt dann die Freiheit?"

In der Türkei gebe es immer noch kleinere Webportale, die relativ unbehelligt Inhalte veröffentlichen könnten – ähnlich wie er es in Russland erlebt habe. Doch zwölf der 14 nationalen Zeitungen in der Türkei würden inzwischen von der Regierung kontrolliert.

Orhan Pamuk, "Die rothaarige Frau"

Hanser Verlag, ins Deutsche übersetzt von Gerhard Meier,

288 Seiten, 22 Euro

Orhan Pamuk liest an folgenden Terminen in deutschen Städten:

19. Oktober, Essen, Lichtburg, 20 Uhr

20. Oktober, München, Residenz München, 20 Uhr