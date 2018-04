Kulturnachrichten

Montag, 9. April 2018

Opferverbände gegen Karl-Marx-Statue in Trier Die Stadt will die Statue zum 200. Geburtstag von Marx aufstellen Die Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft hat das Aufstellen einer großen Karl-Marx-Statue zum 200.Geburtstag des Denkers in Trier scharf kritisiert. Der 1818 in Trier geborene Marx sei "nicht einfach nur ein Wissenschaftler und Philosoph, sondern Marx hat die geistigen Grundlagen für die kommenden kommunistischen Diktaturen verschiedenster Färbungen gelegt." , sagte der Bundesvorsitzende der Union, Dieter Dombrowski. Die Stadt Trier stellt die von China geschenkte Statue zum runden Geburtstag von Marx am 5. Mai auf. Inklusive Unterbau wird das Werk 5,50 Meter hoch sein und auf einem Platz nahe der Porta Nigra stehen.

König bedauert Rücktritt von Nobelkomitee-Mitgliedern Carl XVI. Gustav hofft auf Lösung Der schwedische König Carl XVI. Gustav hat den Rücktritt von drei Mitgliedern der für die Verleihung des Literaturnobelpreises zuständigen Schwedischen Akademie bedauert. Das sei "eine traurige Entwicklung, die hoffentlich gelöst werden wird", sagte Carl XVI. Gustav, Carl XVI, der Schirmherr der Schwedischen Akademie ist. Klas Östergren, Kjell Espmark und Peter Englund waren am Freitag zurückgetreten, nachdem die Schwedische Akademie dagegen gestimmt hatte, das langjährige Mitglied Katarina Frostenson zu entlassen. Frostensons Mann ist sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen worden. Die 18 Mitglieder der Schwedischen Akademie werden auf Lebenszeit in die Institution gewählt. 1989 waren drei Mitglieder zurückgetreten, nachdem die Akademie den iranischen Ajatollah Chomeini nicht öffentlich kritisieren wollte, weil er den Tod von Autor Salman Rushdie gefordert hatte.

Neuauflage des Cosby-Prozesses beginnt Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen Bill Cosby steht ab heute wieder vor Gericht. Im US-Bundesstaat Pennsylvania beginnt ein zweiter Prozess wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den 80-Jährigen.

Bill Cosby wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich der Prozess auf einen Fall aus dem Jahr 2004. Die Frau wirft Cosby vor, sie in seinem Haus in Philadelphia mit Tabletten betäubt und sie missbraucht zu haben. Das erste große Promi-Verfahren in der #MeToo-Ära dürfte anders verlaufen als im vergangenen Jahr. Damals scheiterte der Prozess gegen ihn.

Filmregisseur Juraj Herz gestorben Er wurde 83 Jahre alt Der Film- und Fernsehregisseur Juraj Herz starb am Sonntag in Prag. Er gehörte zu den prägenden Vertretern der Neuen Welle des tschechoslowakischen Films, die in der liberalen Zeit des Prager Frühlings der 1960-er Jahre neue Wege suchten. Sein wichtigster Film war die schwarze Horrorkomödie "Der Leichenverbrenner" von 1969, in dem der Künstler mit jüdischen Wurzeln sich mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Er wurde wegen "Kritik am Konformismus" vom sozialistischen Regime verboten. Herz emigrierte 1987 in die Bundesrepublik und widmete sich vor allem dem Genre Märchen. Er realisierte "Die Galoschen des Glücks" von Hans Christian Andersen, "Der Froschkönig" (1991) mit Iris Berben und "Des Kaisers neue Kleider" (1994). Im Jahr 2010 erhielt Herz den Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals für sein Lebenswerk.