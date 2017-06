Operettenausgrabung Die alten Ägypter waren auch nicht anders

Aufzeichnung aus der Musikalischen Komödie Leipzig

Szene aus der Leipziger Aufführung mit dem Ballett der Musikalischen Komödie (Oper Leipzig/ Kirsten Nijhof)

Erotische Intrigen und Verwechslungsspiele sind von jeher eine Spezialität des heiteren Musiktheaters. In diesem Falle kommt noch eine Zeitreise hinzu – und bei einer Operette, die "Prinzessin Nofretete" heißt, ahnt man schon, wohin die führt…

Erstens also ins alte Ägypten und zweitens zu ziemlichem Gaudium für die Zuhörer, weil sich schnell herausstellt, dass die alten Ägypter in ihren erotischen Eskapaden auch nicht so viel anders tickten als die Zeitgenossen des österreichischen Komponisten Nico Dostal (1895-1981) – und wahrscheinlich auch wir heute… Konsequenter Weise spielen dann fast alle Hauptdarsteller zwei Rollen: einmal im Umkreis einer zeitaktuellen englischen Archäologie-Expedition, einmal zur Zeit der Pharaonen.

Ein wenig "Aida"-Parodie, Belustigung über die schon damals virulenten Auswüchse des Massentourismus und Nachklänge des vital-frechen Geistes der "goldenen Zwanziger" sind auch noch dabei und stärken das Amüsement angesichts der Dostalschen Ägypten-Operette, die in Leipzigs Musikalischer Komödie seit einigen Wochen und mit allgemein freundlichem Echo das erste Mal seit 80 Jahren wieder auf der Bühne zu sehen ist.

Nico Dostal

Prinzessin Nofretete – Operette in zwei Akten und einem Zwischenspiel

Text von Rudolf Köller und Nico Dostal

Prinzessin Nofretete/ Claudia – Lilli Wünscher

Quendolin Tottenham – Angela Mehling

Pollie Miller/ Teje – Nora Lentner

Lord J.Callagan/ Pharao Rhampsinit – Milko Milev

Totty Tottenham/ Prinz Thototpe – Jeffery Krueger

Dr. Hjalmar Eklind/ Amar – Radoslaw Rydlewski

Abu Assam/ Assamabu – Hinrich Horn

Chor und Orchester der Musikalischen Komödie Leipzig

Leitung: Stefan Klingele