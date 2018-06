Oper "Antikrist" im Staatstheater Mainz Die Rettung liegt im Glauben an das Göttliche

In Mainz zum ersten Mal zu sehen: die Oper "Antikrist" von Rued Langgaard (Staatstheater Mainz/Martina Pipprich)

Rued Langgaard hat 1923 in seiner Oper nicht die Figur, sondern das Phänomen des Dunklen und Grausamen in Szene gesetzt. Das Werk blieb 60 Jahre liegen, so voraus war er seiner Zeit. Wir übertragen die deutsche Erstaufführung von "Antikrist".

Gott und Luzifer treffen aufeinander und beschließen gemeinsam: die Welt, die sich lärmend um Materialismus und Egoismus dreht, soll einen neuen Gefährten erhalten, den sie verdient. Und so erwecken sie den Antichrist, der in verschiedenen Gestalten sicht- und spürbar wird. Als lüsternes Tier, in Form von Lüge, Hass und Hochmut. Erst als alle Menschen im Streit gegen alle Menschen liegen, greift Gott erneut ein. Er vernichtet den gerufenen Antichrist und zeigt: die Rettung liegt im Glauben an das Göttliche.

Bühne frei für die Vorboten der Hölle

Der dänische Komponist Rued Langgaard hat diesen Antikrist in den 20er Jahren zum Opernhelden gemacht. Langgaard war damals 30Jahre alt. Langgaard zeichnet eine Zeit, die im Untergang begriffen ist – nach der Blüte kommt der Verfall, alles Schöne zerfällt in hässliche Fratzen. Die Figuren sind nicht in einer stringend entwickelten Handlung verwickelt, sie sind eher singende Allegorien. Es wimmelt geradezu an Anspielungen und Symbolen, zum Beispiel "Der Mund", der populistische Parolen ruft und um dumpfe Zustimmung ringt.

Der große Mund - allegorische Figur in "Antikrist" von Rued Langgaard (Staatstheater Mainz/ martina Pipprich)

Seiner Zeit weit voraus

Die Partitur ist großartig romantisch aufgeladen und entwickelt stilistische Breite – auf der einen Seite denkt man an Wagner und Strauss, auf der anderen Seite hört man auch schon die musikalische Zukunft eines Hindemith oder Schönberg durch. Über 60 Jahre ruhte das Werk, das die Kopenhagener Bühnen mehrmals, auch nach Überarbeitung, ablehnt. Ästhetischen Grundwerte werden Szene für Szene in Frage stellt – Egoismus und Materialismus der Moderne werden moralisch hinterfragt – der Glaube an das Göttliche wird als Ausweg empfohlen.

Deutschlandfunk Kultur überträgt die Deutsche Erstaufführung dieses Oper, die inzwischen zum dänischen Musikkanon gehört.

Eine Aufzeichnung vom 3. Juni 2018 aus dem Staatstheater Mainz

Rued Langgaard

Antikrist, Oper in 2 Akten

Peter Felix Bauer - Luzifer/ Eine Stimme

Ivica Novakovic - Gottes Stimme/ Sprechstimme

Saem You - Das Echo der Rätselstimmung

Alexandra Samouilidou - Die Rätselstimmung

Nadja Stefanoff - Der Mund, der große Worte spricht

Geneviève King - Der Missmut

Vida Mikneviciute-Die große Hure

Lars-Oliver Rühl– Das Tier in Scharlach

Alexander Spemann –Die Lüge

Michael Mrosek– Der Hass



Chor des Staatstheaters Mainz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

Leitung: Hermann Bäumer

Stefan Lang unterhält sich zudem mit dem Regisseur der Inszenierung, mit Anselm Dalferth.