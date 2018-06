On the road again Geschichten von Straßen und denen, die auf ihnen reisen

Moderation: Martin Böttcher

Auf der Landstraße unterwegs: Die "Echtzeit" erzählt Reisegeschichten. (unsplash / Nik Shuliahin)

Die "Echtzeit" geht auf Reisen: Dazu gehört der Brustbeutel, als Accessoire der Stunde. Wir sind unterwegs ins indische Bangalore, zu einem Schlagloch-Gärtner in London und auf der einst hochgefährlichen Autoput-Route durch das ehemalige Jugoslawien.

Geschichten von der Straße - die gelten mitunter als die besten und deshalb erzählt diese Echtzeit heute gleich ein paar von ihnen. Es geht auf Reisen.

Mit dem Brustbeutel - dem modischen Accessoire der Stunde. Wir sind unterwegs auf dem berüchtigten Autoput, einst eine hoch gefährliche Straße durchs ehemalige Jugoslawien, auf der sich viele Gastarbeiter Tage und Nächte um die Ohren schlugen um in den Ferien in die Türkei zu fahren. Heute haben Autoabschlepper auf der modernisierten Straße allerdings fast gar nix mehr zu tun.

Mit dem Einrad durch Bangalore

Im Gegensatz zu denen, die auf Bangalores Straßen arbeiten. Ein Wahnsinns-Verkehr herrscht hier, durch den man eigentlich nur noch mit elektrischen Einrädern kommt. Auch Steve Wheen hätte hier alle Hand zu tun. Er legt in Schlaglöchern Mini-Gärten an, macht das aber vor allem in London, wo er zu Hause ist.