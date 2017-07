Omar El Akkad: "American War"

Von Irene Binal

Während eines zweiten Bürgerkriegs in Amerika wird eine junge Frau zur radikalen Kämpferin: Omar El Akkads Debütroman ist eine düstere Parabel mit deutlichen Bezügen zur Gegenwart.

Man schreibt das Jahr 2075: China und das Bouaziz-Großreich, ein Zusammenschluss nordafrikanischer und nahöstlicher Staaten, sind die tonangebenden Mächte in der Welt. Der Klimawandel produziert immer mehr Flüchtlinge.

In den USA tobt ein Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten um fossile Brennstoffe. Und im Grenzland zwischen den verfeindeten Staaten glaubt ein kleines Mädchen namens Sara T. Chestnut, das sich selbst Sarat nennt, fest daran, dass ihr Heim vor jedem Unglück sicher ist, vor dem Krieg ebenso wie vor drohenden Überflutungen. "Das Wasser würde niemals ihr Zuhause verschlucken. Vielleicht den Rest von Louisiana, vielleicht sogar den Rest der Welt, aber niemals ihr Zuhause. Ihr Haus würde auf dem Trockenen bleiben, weil das schon immer so gewesen war."

Sarats Optimismus läuft ins Leere. Ihr Vater kommt bei einem Anschlag radikaler Rebellen ums Leben. Sie selbst muss mit ihrer Mutter und den beiden Geschwistern vor herannahenden Kämpfen fliehen. Im Flüchtlingslager, in dem die Familie unterkommt, nimmt sich ein gewisser Albert Gaines, ein Kriegsveteran, der sich der Sache des Südens verschrieben hat, der Zwölfjährigen an, bringt ihr zunächst Bücher und später ein Gewehr, schürt ihren Zorn auf die "Blauen" aus dem Norden.

Mit feinem Gespür für Zwischentöne beschreibt Omar El Akkad Sarats Radikalisierung, verfolgt den Weg des jungen, hoffnungsvollen Mädchens zu einer von Wut und Verzweiflung getriebene Aktivistin, die, als ihre Mutter bei einem Massaker im Lager getötet und ihr Bruder schwer verwundet wird, ihrem Wunsch nach Rache folgt und selbst zur Mörderin wird. Nicht umsonst fühlt man sich bei Sarats Geschichte an die viel diskutierte Radikalisierung junger Muslime erinnert. Die Mechanismen, meint El Akkad, seien dieselben: "Ein Gefühl der Fremdheit. Der Rückzug in eine Echokammer, wo alle das gleiche denken. Eine Art Isolation."

You fight the war with guns, you fight the peace with stories.



American War



Spring, 2017https://t.co/5X1vR9fTGU