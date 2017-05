Olaf Nicolai zum Tod von A.R. Penck "Da haben mindestens zwei Seelen in dieser Brust gelebt"

Olaf Nicolai im Gespräch mit Marietta Schwarz

Der Maler A. R. Penck / Gemälde (Archivfoto und Text 1994) (picture alliance / Zentralbild / (DRE02-290494) )

Der jüngst verstorbene Künstler A.R. Penck war Zeitgenosse von Baselitz, Lüpertz, Polke und Immendorf und galt als Vater der "Neuen Wilden". Künstlerkollege Olaf Nicolai bewundert Pencks genauso expressive wie nachdenkliche Künstlerpersönlichkeit.

Berühmt wurde A.R. Penck mit seinen Strichzeichnungen, die an Höhlenmalereien erinnerten und sich teilweise zum Ornament auswuchsen. 77 Jahre wurde A.R. Penck, der eigentlich Ralf Winkler hieß, alt. 1939 in Dresden geboren, als Künstler in der DDR abgelehnt, von der Stasi verfolgt und schließlich 1980 ausgewiesen. Da war Penck schon ein internationaler Star.

Der Künstler Olaf Nicolai sagte im Deutschlandfunk Kultur, A.R. Penck habe zwei Dinge auf eine extrem seltene und souveräne Art und Weise miteinander verbunden:

"Viele Leute haben seine Malerei vielleicht kennengelernt, die Standardfiguren, und haben das so wie eine übertriebene, fast schon in die Massenproduktion getriebene Ornamentalisierung gesehen, haben aber nicht gesehen, wie stark dahinter auch konzeptionelle Ansprüche eine Rolle spielen. Und umgekehrt, Leute, die sich sehr viel mit dem Konzeptionellen beschäftigt haben, haben ein bisschen unterschätzt wie wichtig doch diese sehr individuelle, persönliche Haltung, die sich in der Expression artikuliert hat, wichtig für ihn gewesen ist."

Auf der Höhe der Zeit

Als "Mann der Strichmännchen" werde man A.R. Penck nicht gerecht.

"Schon zu Lebzeiten sind da sehr flachbrüstige Interpretationen unterwegs gewesen."

A.R. Penck sei ein vielseitiger Künstler gewesen, so Nicolai:

"Es gibt sehr schöne und interessante Bücher von ihm, nicht nur Künstlerbücher, sondern auch Texte, wo man ihn auch als einen sehr nachdenklichen und durchaus extrem auf der Höhe der Zeit sich befindlichen Leser kennenlernt, und das sind so Dinge, die natürlich auch diese extrem starke Präsenz, die er hatte, wenn er Musik gemacht hat, oder wenn er gemalt hat, dieses körperliche Expressive für viele Leute einfach verdeckt hat, weil sie sich nicht vorstellen können, dass da mindestens zwei Seelen in dieser Brust gelebt haben."