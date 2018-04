Kulturnachrichten

Montag, 23. April 2018

Offener Brief für die Streichung des Paragrafen 219a 26 Verbände fordern freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche Sozial- und Frauenverbände, sowie Gewerkschaften und Fachverbände wie pro familia fordern die Bundesregierung und die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD in einem Offenen Brief auf, den Strafrechtsparagrafen 219a abzuschaffen. Ärzte müssten ohne Risiko vor Strafverfolgung über Abtreibungen informieren dürfen, fordern die Verbände. Frauen bräuchten einen Zugang zu sachlichen Informationen über Schwangerschaftsabbrüche und Ärzte, die sie vornehmen, heißt es in dem Offenen Brief. Über das in Paragraf 219a festgeschriebene Werbeverbot für Abtreibungen wird seit Monaten diskutiert. Anlass für die Debatte war die Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel Ende 2017 wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche auf ihrer Internetseite. Linkspartei, Grüne und große Teile der SPD wollen den Paragrafen abschaffen. CDU und CSU halten an dem Werbeverbot fest.

Prominente Franzosen warnen vor Antisemitismus Manifest fordert nationales Vorgehen In einem Aufruf wurde von französichen Prominenten ein nationales Vorgehen gegen "neuen Antisemitismus" gefordert und islamischer Extremismus für diesen verantwortlich gemacht. Das Manifest wurde in der Zeitung «Le Parisien» veröffentlicht. Zu den 300 Unterzeichnern gehören der Sänger Charles Aznavour und der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy. Außerdem finden sich die Unterschriften von anderen Politikern aus dem linken und rechten Lager sowie von prominenten Juden, Muslimen und Katholiken. Der Text forderte prominente Muslime auf, anti-jüdische und anti-christliche Aussagen im Koran als überholt anzuprangern, damit kein Gläubiger sich auf die heilige Schrift berufen könne, um ein Verbrechen zu begehen.

Brief Wagners soll in Jerusalem unter dem Hammer Schreiben ist Zeugnis der antisemitischen Position Wagners Ein Brief des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) mit sehr deutlichem antisemitischem Inhalt soll in dieser Woche in Jerusalem versteigert werden. Dabei handelt es sich um ein Schreiben Wagners an den französischen Schriftsteller Édouard Schuré aus dem Jahre 1869. Das versteigernde Auktionshaus Kedem kündigte auf seiner Webseite an, dass Wagner in seinem Brief vor einem angeblich zerstörerischen Einfluss der Juden auf die moderne Kultur warne. Wagner und der Umgang mit seinem Werken ist in Israel sehr umstritten. Viele Israelis leisten bis heute erbitterten Widerstand gegen die Aufführung von Wagners Werken. Hintergrund dieser Ablehnung sind die antisemitischen Positionen Wagners und seine Beliebtheit während des NS-Regimes.

Studie: Kunstmarkt ist von Männern dominiert Die 50 gefragtesten Maler sind alle männlich Unter den 50 gefragtesten Malern auf dem Kunstmarkt befindet sich nach einer Studie gegenwärtig keine einzige Frau. Als erste Künstlerin steht die abstrakte Expressionistin Joan Mitchell mit einem Auktionsumsatz von umgerechnet 25,2 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf dem 51. Platz. Dies geht aus dem neuen Kunstindex des "manager magazin" hervor, den der Ökonom Roman Kräussl von der Luxembourg School of Finance ermittelt hat. Angeführt wird das Ranking durch den Renaissancekünstler Leonardo da Vinci mit einem Auktionsumsatz von 450 Millionen Dollar an. Diese Summe zahlte das Kulturministerium von Abu Dhabi im November 2017 für das Bild "Salvator Mundi". Es ist damit das bisher teuerste je ersteigerte Kunstwerk.