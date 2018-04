Kulturnachrichten

Freitag, 20. April 2018

Österreichs Ex-Bundespräsident Fischer mit "Gothaer Friedenstein" geehrt Laudator Gauck lobt Fischers Gabe zum demokratischen Dialog Der frühere österreichische Bundespräsident Heinz Fischer ist mit dem "Gothaer Friedenstein 2018" ausgezeichnet worden. Damit werde sein Einsatz für den Frieden in Europa gewürdigt, sagte der Vorstand der Kulturstiftung Gotha, Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), bei der feierlichen Preisvergabe. In seiner Festrede hob Laudator Joachim Gauck die Gabe Fischers zum demokratischen Dialog hervor. Der frühere deutsche Bundespräsident ging in seinen Ausführungen aber auch auf die Bedeutung von Freiheit und Demokratie in unserer Gesellschaft ein. Fischer war von 2004 bis 2016 österreichisches Staatsoberhaupt. Die Kulturstiftung Gotha verleiht den Preis "Der Friedenstein" seit 1998. Der undotierte Preis hat die Form einer Glasplatte auf einem Sandsteinsockel mit der Silhouette des Gothaer Schlosses Friedenstein. Er ist für Persönlichkeiten bestimmt, die sich besondere Verdienste um den Frieden und das soziale Miteinander in der Welt erworben haben. Zu den Geehrten zählen der Dirigent Kurt Masur (2000), die erste Frau im Weltraum Walentina Tereschkowa (2008) sowie Königin Silvia von Schweden (2014).

Nach Echo-Eklat : Helene Fischer meldet sich zu Wort Auftritt "unangemessen und beschämend" In der Diskussion um die Verleihung des Musikpreises Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang hat sich nun erstmals auch Schlagersängerin Helene Fischer zu Wort gemeldet: Auf ihrer Facebook-Seite schrieb die 17-fache Preisträgerin, sie habe den Auftritt der beiden Rapper „unangemessen und beschämend" gefunden. Man habe den „gewaltverherrlichenden, antisemitischen, homophoben und frauenverachtenden Texten ein Podium geboten". Zudem sei die Bedeutung des Echo von den Negativ-Berichten überlagert worden. Sie hoffe sehr, dass nun alle Verantwortlichen die Umsetzung des Echo überdenken würden. Denn für sie sei in diesem Jahr eine ethische Grenze klar überschritten worden. In den vergangenen Tagen hatten viele Musikerkollegen und Medien Helene Fischer aufgefordert, in der Diskussion um die Echo-Verleihung Stellung zu beziehen.

Demos für Rücktritt der Schwedischen Akademie Sechs Akademiemitglieder haben Rücktritt beantragt Tausende Schweden haben bei einer Demonstration in Stockholm den Rücktritt der gesamten Schwedischen Akademie gefordert, die seit 1901 über den Literaturnobelpreis entscheidet. Das Gremium hat sich bereits zu einem großen Teil in einem bizarren Streit über mutmaßliche sexuelle Übergriffe und Vetternwirtschaft des Ehemanns eines weiblichen Akademiemitglieds selbst zerlegt: Sechs der 18 Mitglider traten bis Donnerstag zurück. Die Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete vor den Kundgebungen, die Schriftstellerin Lotta Lotass habe formell beantragt, das Gremium zu verlassen. Der Schirmherr der Akademie, König Carl XVI. Gustaf, hat eine Reform angekündigt und sich besorgt darüber geäußert, dass das Ansehen der Akademie "schwer beschädigt" zu werden drohe.

Einheitsdenkmal soll 17 Millionen Euro kosten Ursprünglich waren 10 Millionen Euro geplant Das in Berlin geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal soll nochmals teurer werden als bisher angenommen. Die kalkulierten Kosten steigen von ursprünglich 10 auf jetzt 17,12 Millionen Euro. Zuletzt war mit rund 15 Millionen Euro gerechnet worden. Ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wollte die Zahlen nicht bestätigen. Die neue Summe geht nach Angaben des Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus einem Bericht von Grütters an den Haushaltsausschuss des Bundestages hervor. Dieser hatte das schon seit Jahren geplante Projekt 2016 wegen des Kostenanstiegs vorübergehend gestoppt. Grund für den neuerlichen Aufschlag sind dem Bericht zufolge höhere Zuwendungen an die mit dem Bau beauftragte Agentur Milla & Partner sowie die teurere Sanierung des Sockels. Für den Verkauf des Grundstücks von Berlin an den Bund sei entgegen anderslautenden Berichten noch kein fester Preis vereinbart, hieß es mit Hinweis auf Grütters' Vorlage.

Plattenfirma lässt Zusammenarbeit mit Rappern ruhen Bertelsmann Music Group zieht Konsequenzen aus Antisemitismus-Debatte Nach Angaben eines Sprechers des Konzerns Bertelsmann soll die Zusammenarbeit mit den Musikern Farid Bang und Kollegah vorerst auf Eis gelegt werden. "Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen", sagte BMG-Chef Hartwig Masuch der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Bertelsmann Music Group (BMG) mit Sitz in Berlin hatte in Kooperation mit den Musik-Labels Banger Musik und Alpha Music Empire der Rapper Farid Bang und Kollegah das umstrittene Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" veröffentlicht. Die Musiker waren vorige Woche für das Werk mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Textzeilen hatten eine Debatte um Antisemitismus und den Echo ausgelöst. Nach eigenen Angaben plant die Musikrechte-Tochter des Medienunternehmens Bertelsmann ein Antisemitismus-Projekt an Schulen.

Uni Greifswald darf sich von Namenspatron trennen Namenskritiker verweisen auf Ernst Moritz Arndts nationalistisches Gedankengut Die Universität Greifswald darf sich von ihrem Namenspatron Ernst Moritz Arndt trennen. Das Land habe die von der Greifswalder Universität beantragte Namensänderung genehmigt, teilte das zuständige Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Die Grundordnung sieht künftig vor, dass die Hochschule den Namen "Universität Greifswald" führt. Die Diskussion um den Uni-Namen läuft bereits seit mehreren Jahren. Hauptargument für die Namensänderung war, dass wesentliche Positionen Arndts im Gegensatz zum Leitbild der Universität stünden. Der Schriftsteller und Greifswalder Geschichtsprofessor Ernst Moritz Arndt (1769-1860) hatte Anfang des 19. Jahrhunderts gegen die Besatzung Deutschlands durch Napoleon gekämpft. Seinen Namen trägt die Hochschule seit 1933. Die Verleihungsurkunde hatte der damalige NS-Politiker Hermann Göring unterzeichnet. Kritiker verweisen auf Arndts nationalistisches Gedankengut und antisemitische Tendenzen in seinen Schriften.