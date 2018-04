Kulturnachrichten

Sonntag, 8. April 2018

Österreichischer Preis für Jan Böhmermann Satiriker mit dem Film- und Fernseh-Preis "Romy" geehrt Der Satiriker Jan Böhmermann ist am Abend mit dem österreichischen Film- und Fernseh-Preis "Romy" als bester Comedian im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Der 37-Jährige gewann das von der Wiener Zeitung "Kurier" organisierte Online-Voting in der Kategorie "Show/Unterhaltung". In der Kategorie "Beliebtester Schauspieler" bekam Elyas M'Barek («Fack ju Göhte») die meisten der insgesamt 200 000 abgegebenen Stimmen. Star des Abends war die Schauspielerin Iris Berben. Bei der Gala in der Wiener Hofburg erhielt die 68-Jährige eine Platin-"Romy" für ihr Lebenswerk. Berben feierte vor 50 Jahren ihr Schauspieldebüt. Für die "Romy" waren 31 TV- und Filmstars in sechs Kategorien nominiert. Die Statuette wurde zum 29. Mal verliehen. Sie ist nach der österreichische Schauspielerin Romy Schneider benannt, die dieses Jahr 80 Jahre alt geworden wäre.

Filmschaffende fordern Änderung der Förderkonzepte Kongress im Rahmen des Lichter-Filmfestivals in Frankfurt am Main Beim Kongress „Zukunft deutscher Film", der im Rahmen des Lichter-Filmfestivals in Frankfurt am Main stattfand, haben die Teilnehmer einvernehmlich eine Entbürokratisierung der Filmförderung gefordert. Insbesondere die Ko-Finanzierung großer Filmproduktionen durch Fernsehanstalten und die damit einhergehende inhaltliche Einflussnahme wurden kritisiert. Diese Gelder sollten, so die Forderung, in einen zentralen staatlichen Fonds fließen. Dieser könnte dann Filmkunst jenseits des Mainstreams fördern, die auch nicht an eine Fernsehausstrahlung gekoppelt sein müsste. Die gegenwärtige Förderpraxis erziele weder herausragende wirtschaftliche noch herausragende künstlerische Erfolge.

Historiker Reinhard Rürup gestorben Er wurde 83 Jahre alt Der Historiker Reinhard Rürup ist tot. Das meldet der Tagesspiegel und beruft sich dabei auf das Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Demnach starb Rürup am Freitag im Alter von 83 Jahren im Kreis seiner Familie. Er galt als einer der wichtigsten deutschen Forscher zur NS-Geschichte. Von 1989 bis 2004 leitete Rürup die Gedenkstätte "Topographie des Terrors" in Berlin. Von 1975 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1999 hatte er den Lehrstuhl für Neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin inne. Seit 2002 war er Mitglied in der Limbach-Kommission für Raubkunst-Streitfälle. 2010 erhielt Rürup für seine zahlreichen Ehrenämter den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Regisseurin Emily Atef für Frauenquote "Ohne Quote dauert es noch 100 Jahre" Die Regisseurin Emily Atef ("3 Tage in Quibéron") macht sich für eine Frauenquote im Filmgeschäft stark. "Wir verschenken einen ungeheuren Reichtum, inhaltlich, aber auch wirtschaftlich", sagte die 44-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Kinofilme würden in Deutschland zu 80 Prozent von Männern inszeniert. Es liege nicht an der Ausbildung, aber nach dem Erstling gehe es für Frauen nicht weiter: "Wir machen einen Film, vielleicht zwei, und danach sind wir nicht mehr zu sehen", sagte Atef. "Meine Agentin gehört zu den besten ihres Fachs; sie konnte es erst nicht glauben, aber irgendwann hat sie auch gesagt: Ich kriege meine Frauen nicht durch. Ohne Quote dauert es noch 100 Jahre." Atefs neuer Film "3 Tage in Quibéron" über die berühmte Schauspielerin Romy Schneider in der Spätphase ihres Lebens, ist derzeit im Kino zu sehen und großer Favorit beim Deutschen Filmpreis.