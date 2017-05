Deutschland ist Gastland bei der Warschauer Buchmesse. 66 Verlage treten hier mit der Botschaft "Worte bewegen" an. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, warnt vor totalitären Strukturen in Polen. Mehr

Generalstreik in Griechenland: Die Proteste richten sich gegen die nächste Sparrunde, die heute im Parlament beschlossen werden soll. Die SPD-Politikerin und Griechenlandkennerin Elke Ferner warnt: "Teilweise ist es so, dass Eltern schon fast kein Geld mehr haben, ihre Kinder zu ernähren."

Demokratie mit Kleinkindern? Klappt! In der Kita "Lotte Lemke" in Halstenbek bei Hamburg können die Kleinen mitbestimmen bei wichtigen Fragen wie Mittagessen oder neue Erzieher. Das ist lehrreich und lohnt sich, so das Fazit der Kita-Leiterin Claudia Baumann.