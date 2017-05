Aller guten Ding sind drei: Nun ist auch die Luther-Sonderausstellung in Wittenberg eröffnet. Aber bei all der "Lutherei": Sind der Reformator und sein Wirken heute überhaupt noch spürbar? Der Einfluss schwinde, sagt Ausstellungskurator Benjamin Hasselhorn. Mehr

Anhänger und Gegner Erdogans aus der Kölner Keupstraße berichten in Nuran David Calis' Stück "Istanbul" über die Auswirkungen der Ereignisse in der Türkei auf die Deutschtürken. Bei allen Konflikten sei doch eine "Sehnsucht nach Versöhnung" spürbar, so Calis.Mehr