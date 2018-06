Kulturnachrichten

Mittwoch, 13. Juni 2018

NRW verdoppelt Denkmal-Förderung 12 Millionen Euro für den Erhalt geplant NRW will in diesem Jahr die Mittel für den Denkmalschutz auf zwölf Millionen Euro erhöhen. Das Geld solle vor allem in dringend notwendige Sanierungen für die rund 800 000 Bau- und Bodendenkmäler fließen, berichtete NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) in Düsseldorf. Damit sichere man das kulturelle Erbe, denn Baudenkmäler seien Teil des Gedächtnisses von Deutschland, so Scharrenbach. Etwa 1,2 Millionen Euro sollen als Pauschalmittel Maßnahmen privater Eigentümer an Baudenkmälern unterstützen. Viele Privateigentümer seien nicht mehr zu Investitionen in den Erhalt bereit gewesen, nachdem die rot-grüne Vorgängerregierung Teile der Denkmalförderung auf eine Darlehensgrundlage gestellt habe. Mit weiteren 3,7 Millionen Euro sollen die Landschaftsverbände und archäologischen Projekte der Stadt Köln unterstützt werden. In NRW gibt es nach Angaben des Ministeriums etwa 800 000 Baudenkmäler und 5800 Bodendenkmäler, dazu zählen auch antike Mauern.

Gestohlener Kolumbus-Brief kehrt in den Vatikan zurück Diebstahl erst nach mehr als einem Jahrzehnt aufgeklärt Ein aus dem Vatikan gestohlenes Dokument über die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus kehrt am Donnerstag in die Vatikanische Bibliothek zurück. Nach Angaben der US-Botschaft beim Heiligen Stuhl handelt es sich um eine von 1493 stammende lateinische Fassung des Berichts, den der Entdecker an König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien sandte. Der Brief war aus dem Vatikan entwendet und 2004 von einem Sammler in Atlanta gekauft worden, wie Ermittler des US-Ministeriums für Innere Sicherheit 2017 herausfanden. Erst 2011 wurde bekannt, dass das Dokument mit dem Titel "Epistula de insulis nuper inventis" ("Brief über kürzlich entdeckte Inseln") aus der Apostolischen Bibliothek gestohlen - und lange Zeit unbemerkt - durch eine Kopie ersetzt worden war. Wie die Ermittler herausfanden erwarb der US-Sammler Robert Parsons 2004 den Druck von einem unbekannten Anbieter für 875.000 US-Dollar. Die Witwe des zwischenzeitlich verstorbenen Sammlers willigte in die Rückgabe des Briefs an den Vatikan als den rechtmäßigen Besitzer ein. Dies wäre im Sinn ihres Mannes, hatte sie laut "Wall Street Journal" erklären lassen.

Deutschland und Dänemark planen Freundschaftsjahr 2020 soll Kulturjahr zum 100. Jahrestag der Grenzziehung werden Deutschland und Dänemark wollen ihre Nachbarschaft intensivieren und haben das Jahr 2020 zum "Deutsch-Dänischen Kulturellen Freundschaftsjahr" bestimmt. Das teilten die Außenministerien beider Länder am Mittwoch in Berlin mit. 2020 ist auch der 100. Jahrestag der Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland. "Die deutsch-dänischen Beziehungen waren nie besser als heute", sagte Außenminister Heiko Maas. Deutschland und Dänemark seien gute Nachbarn und das Verhältnis der Minderheiten beiderseits der Grenze vorbildlich. Der dänische Außenminister Anders Samuelsen betonte die enge politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit. "Deshalb ist es nur natürlich, unsere einzigartig gute Nachbarschaft durch eine neue, starke kulturelle Dimension zu bereichern." Konkrete Programmpunkte des Freundschaftsjahrs sollen Anfang 2019 bekanntgegeben werden.

Eine Million Denkmäler in Deutschland Rund 36000 Menschen sorgen für deren Erhalt In Deutschland gibt es rund eine Million Denkmäler. Eine überwiegende Mehrheit - 63 Prozent - sind Baudenkmäler; 37 Prozent sind Bodendenkmäler. Das teilte das Statistische Bundesamt mit, das die Daten anhand von Angaben der Landesämter für Denkmalpflege veröffentlichte. Die Erhebung wurde im Rahmen des Projektes "Bundesweite Kulturstatistik" im Auftrag der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien veröffentlicht. Denkmäler in Deutschland werden laut des Bundesamtes nicht an zentraler Stelle einheitlich erfasst. Die aktuelle Zahl gilt als eine Momentaufnahme zum Stand November 2017, da die Denkmallisten regelmäßig aktualisiert werden. Um die Vielzahl an Denkmälern zu erhalten und für nachkommende Generationen erlebbar zu lassen waren 2016 mindestens 36 000 Personen mit denkmalpflegerischen Aufgaben betraut.

AT&T darf Time Warner übernehmen Gerichtsentscheidung gilt als persönliche Niederlage für US-Präsident Trump Die Übernahme des Medienkonzerns Time Warner durch den Telekomriesen AT&T ist trotz Widerstands der US-Regierung genehmigt worden. Der zuständige Richter entschied in Washington, dass der rund 85 Milliarden Dollar schwere Deal nicht gegen US-Wettbewerbsrecht verstößt. Zuvor hatten die Parteien in einem sechswöchigen Gerichtsprozess ihre Argumente vorgebracht. Dass Unternehmen solche Auseinandersetzungen mit der US-Regierung wagen, kommt nur sehr selten vor. Für die Regierung von US-Präsident Donald Trump ist die Entscheidung des Gerichts eine Niederlage - sie hatte gegen den Zusammenschluss geklagt. Trump hatte sich sogar persönlich dagegen ausgesprochen. Die Kartellwächter hatten befürchtet, dass die gebündelte Marktmacht von AT&T und Time Warner durch Nachteile für Rivalen und Kunden dem Wettbewerb und den Verbrauchern schadet. Das Justizministerium habe dies aber nicht ausreichend belegt, befand der Richter. Das Gericht winkte die Fusion ohne Auflagen durch. Die Regierung kann Berufung gegen das Urteil einlegen.

Straelener Übersetzerpreis an Katy Derbyshire verliehen Würdigung für das übersetzerische Lebenswerk Die Literaturübersetzerin Katy Derbyshire ist mit dem Straelener Übersetzerpreis ausgezeichnet worden. Die in Berlin lebende Britin erhielt den mit 25.000 Euro dotierten Preis für ihre Übertragung von Clemens Meyers Roman "Im Stein" ins Englische. Der Preis würdigte auch Derbyshires übersetzerisches Lebenswerk. "Katy Derbyshire besticht mit ihrer Sprachgewalt, ihrer Milieusicherheit und ihrem Mut", erklärte die Jury. Den mit 5.000 Euro dotierten Förderpreis erhielt der Brite Simon Pare. Der Straelener Übersetzerpreis gehört den Angaben zufolge zu den höchstdotierten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum.

Anklage im Skandal der Schwedischen Akademie Die Taten ereigneten sich 2011 Gegen den Mann im Zentrum des Skandals um die Schwedische Akademie, in dessen Folge die Literaturnobelpreisvergabe 2018 ausfällt, wird nun Anklage erhoben. Wie die Staatsanwaltschaft in Stockholm mitteilte, wird der Mann eines Akademiemitglieds wegen Vergewaltigung angeklagt. Staatsanwältin Christina Voigt sagte, die Beweislage zu zwei Vorwürfen gegen den Franzosen Jean Claude Arnault sei robust. Gerichtsdokumenten zufolge ereigneten sich die Taten 2011. Der Beschuldigte weist die Vorwürfe zurück. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest. Heraus kamen die Vorwürfe im November. Mehrere Frauen hatten dem Mann von Akademiemitglied Katarina Frostenson sexuelle Belästigung vorgeworfen. Außerdem soll Frostenson über Fördergelder für den Kulturverein ihres Mannes mitentschieden haben.

Tote Hosen sagen Auftritt in Österreich ab Konzert in Bremen ebenfalls abgesagt Wegen des Hörsturzes von Sänger Campino haben die Toten Hosen auch ihren Auftritt bei Österreichs größtem Rockfestival Nova Rock absagen müssen. "Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut", schrieb Campino auf der Facebook-Seite der Band. Ebenfalls abgesagt wurde ein Konzert der Toten Hosen in Bremen am 16. Juni. Es wurde auf den 4. August verschoben. Zuvor hatte die Band bereits zwei Konzerte in Berlin und München absagen müssen. Die Ärzte hätten Campino dringend geraten, Lärm- und Stresssituationen zu vermeiden.

Nanette Jacomijn Snoep wird Museumsdirektorin in Köln Niederländerin wird Rautenstrauch-Joest-Museum leiten Die Direktorin der Staatlichen Ethnografischen Sammlungen Sachsen, Nanette Jacomijn Snoep, geht nach fast vier Jahren nach Köln. Die gebürtige Niederländerin wird zum 1. Januar 2019 Direktorin des Rautenstrauch-Joest-Museums. Die Anthropologin und Kulturmanagerin leitet das Grassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig, das Museum für Völkerkunde in Dresden und das Völkerkundemuseum Herrnhut seit Februar 2015. Snoep war vom Pariser Museée du Quai Branly nach Sachsen gekommen.