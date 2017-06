"Nowhere Out" in Karlsruhe Vorhang auf für homosexuelle Flüchtlinge

Hans-Werner Kroesinger im Gespräch mit Ute Welty

Hans-Werner Kroesinger gehört zu den Pionieren des Dokumentartheaters und widmet sich diesmal in einer Karlsruher Uraufführung Flüchtlingsschicksalen (dpa/ picture-alliance/ Holger Hollemann)

In der Uraufführung "Nowhere Out" am Staatstheater Karlsruhe widmet sich der Regisseur Hans-Werner Kroesinger zusammen mit Regine Dura dem Schicksal von homosexuellen Flüchtlingen. Dabei geht es dem Theatermacher auch um einen Blick auf die deutsche Gesellschaft.

"Das Theater hat uns das Thema vorgeschlagen", sagte der Regisseur Hans-Werner Kroesinger im Deutschlandfunk Kultur über die Uraufführung seines Stücks "Nowhere Out" heute im Staatstheater Karlsruhe. Zusammen mit der Co-Regisseurin Regine Dura habe er sich mit der Frage befasst, welche FRagen die Flüchtlinge an unsere so scheinbar liberale Gesellschaft stellten. "Wie verhalten wir uns einer Minderheit gegenüber und was sagt es über unsere Gesellschaft aus?" Bei der Recherche für das Stück seien Interviews mit Lesben, Schwule und Transgender als Flüchtlingen geführt worden, aber auch mit Unterstützergruppen der Flüchtlingshilfe, Mitarbeitern der zuständigen Behörden und Menschenrechtlern.

Aktuelle Debatte aufgenommen

Angesichts der heutigen Abstimmung über die gleichgeschlechtliche Ehe im Deutschen Bundestag hätten die Theatermacher das Stück kurzfristig noch einmal sehr stark umgestellt. "Wir haben versucht, die aktuellen Diskussionen mit reinzunehmen", sagte Kroesinger."Theater ist ein Ort, wo die Gesellschaft über sich selber nachdenken kann."

Seit 25 Jahren recherchiert Hans-Werner Kroesinger zusammen mit Regine Dura kontinuierlich zu gesellschaftlich und politisch brisanten Themen wie dem Völkermord an den Armeniern, dem Genozid in Ruanda, der RAF oder der Rolle der EU-Grenzsicherung durch Frontex und bringt diese politischen Stoffe auf die Bühne.