Kulturnachrichten

Dienstag, 9. Mai 2017

Nike Wagner schreibt Festspielleitung in Bayreuth ab Milde Worte über das Verhältnis zu Katharina Wagner Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner und Intendantin des Bonner Beethovenfestes, Nike Wagner, hat ihren endgültigen Verzicht auf die Leitung der Bayreuther Festspiele erklärt. Der "Rheinischen Post" sagte sie: "Auch Träume kommen irgendwann an ein Ende." Sie empfinde es außerdem als "grottenlangweilig, immer nur Wagner zu machen". Über das Verhältnis zu ihrer Cousine Katharina Wagner, Tochter ihres Onkels Wolfgang Wagner und Leiterin der Bayreuther Festspiele, sagte Nike Wagner, es gebe "keine persönliche Animosität, auch wenn die Regenbogenpresse das gern hätte". Sie habe früher manchmal gegen Katharinas "väterliches Bayreuth polemisiert".

Japan widmet Ninja-Spionen eigene Forschung Mie Universität wird sich historischer Kämpferkultur widmen Japan widmet seinen mittelalterlichen Ninja-Spionen eine eigene Forschungseinrichtung. Es wird ab Juli in der Mie Universität in der Zentralprovinz Mie eingerichtet und sich als weltweit erste internationale Forschungszentrum der feudalen Kriegerkultur der Ninja widmen, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press meldete. Geplant sei unter anderem eine Datenbank in japanischer und englischer Sprache, die nicht nur Studien, sondern auch Bücher und Filme rund um das Thema herausbringe. Ninja waren besonders ausgebildete Kämpfer und dienten zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert bis in die späte Edo-Periode, die 1868 endete, unter anderem als Kundschafter, Spione und Meuchelmörder. Das Interesse an der Nija-Kultur ist auch dank der japanischen Manga-Comics "Naruto" gestiegen, in denen es auch um die Welt der Ninja geht.

Neue Erkenntnisse über den Homo naledi Der moderne Mensch Homo sapiens hatte schon Gesellschaft Südafrikanische Wissenschaftler haben neue Erkenntnisse über die ersten Tage der Menschheit berichtet. Bei langwierigen Altersbestimmungen von 2013 und 2015 in einem ausgedehnten Höhlensystem gefundener Überreste des Homo naledi habe sich herausgestellt, dass diese sowohl menschen- als auch affenähnliche Art zur gleichen Zeit wie die ersten Menschen in Afrika gelebt habe - vor 236 000 bis 335 000 Jahren. Das das teilte der Leiter des Forschungsteams, Professor Lee Berger von der Johannesburger Universität Witwaterstrand mit.

Die Entdeckung gilt deshalb als bedeutend, weil sie belegt, dass sich der moderne Mensch Homo sapiens entwickelte, als es andere menschenähnliche Arten auch noch gab, sagte der US-Wissenschaftler John Hawks über die Entdeckungen an dem Ort "Wiege der Menschheit" bei der Stadt Magaliesburg. Dort befindet sich auch das Höhlensystem.

Moderne Geigen klingen besser als Stradivaris Studie untersucht Reaktion von Musikern und Zuhörern Die berühmten Geigen des italienischen Geigenbauers Antonio Stradivari haben einen legendären Ruf. Bei einem Blindtest bevorzugten Konzertbesucher allerdings den Klang moderner Geigen, wie eine US-Studie jetzt herausfand.

Die Forscher hatten dafür zehn Solisten drei Stradivari-Geigen und drei moderne Violinen zur Verfügung gestellt. Mit verbundenen Augen spielten die Musiker verdeckt hinter einer Leinwand vor 55 Zuhörern in Paris und vor 82 Zuhörern in New York. "Unabhängig von der musikalischen Erfahrung bevorzugten die Zuhörer neue gegenüber alten Geigen und empfanden den dargestellten Klang der neuen Violinen besser als den der alten", heißt es in der Studie. Solisten und Zuhörer seien nicht in der Lage gewesen, "beständig alte und neue Geigen auseinanderzuhalten." Entgegen der konventionellen Überzeugung könnten Solisten bei Wettbewerben vom Spiel auf modernen Geigen profitieren - sofern die Herkunft der Geigen vor den Preisrichtern "abgeschirmt" werde.

Berliner Schloss erhält historische Kuppel Finanzierung ist dank großzügiger Einzelspenden gesichert Das wiederaufgebaute Berliner Schloss bekommt nun tatsächlich auch eine historische Kuppel. Wilhelm von Boddien, der Geschäftsführer des Fördervereins, teilte bei einer Baustellenbesichtigung mit, dass die barocke Kuppel dank großzügiger Einzelspenden finanziert wrden könne. Zunächst hatte es Befürchtungen gegeben, das Schloss müsse womöglich mit einer nackten Betonkuppel auskommen, weil die Kosten von rund 15 Millionen Euro für die historische Verkleidung in der ersten Planung nicht eingerechnet waren. Inzwischen kommen laut Boddien 50 Prozent der Spender für das Mammutprojekt aus Berlin. "Das Schloss ist in der Stadt angekommen. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der Vereinschef. Unter dem Namen Humboldt Forum soll die rekonstruierte Preußen-Residenz ab 2019 ein Museums- und Kommunikationszentrum werden. Den Löwenanteil der Baukosten von 590 Millionen Euro trägt der Bund. 105 Millionen Euro müssen durch Spenden zusammenkommen, gut Zweidrittel sind bereits vorhanden.

Sorge um Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin Enkelsohn fordert vom Senat Unterstützung für den Erhalt Im Streit um die Zukunft des Käthe-Kollwitz-Museums hat der Enkelsohn der Künstlerin, Arne Kollwitz, den Berliner Senat aufgefordert, sich für den Erhalt einzusetzen. In einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel" bat Kollwitz darum, entweder das Kollwitz-Museum an einem anderen zentralen Standort anzusiedeln oder darauf einzuwirken, dass das Museum am bisherigen Standort in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms bleiben könne. "Eine Vertreibung beider in die Peripherie der Stadt und die dann drohende Schließung wäre ein schwerer nationaler und internationaler Schaden und Ansehensverlust für Berlin", schrieb der Enkelsohn, der sich für den Erhalt des 1986 gegründeten Museums mit Werken von Käthe Kollwitz und Hans Pels-Leusden einsetzt. Der Konflikt war entstanden, weil sich eine Initiative dafür einsetzt, in dem Haus in Berlin-Charlottenburg ein neu zu gründendes Exilmuseum unterzubringen. Das Angebot des Vermieters Bernd Schultz, das Museum in Berlin-Neukölln unterzubringen, lehnt der Enkelsohn ab und verweist darauf, dass einige Leihgeber bereits überlegten, ihre Leihgaben zurückzuziehen.

66. Hörspielpreis der Kriegsblinden vergeben "Screener" von Lucas Derycke ausgezeichnet Der belgische Radiomacher Lucas Derycke erhält für die WDR-Produktion "Screener" den 66. Hörspielpreis der Kriegsblinden. Die Geschichte handelt von Gewalt im Internet und sei ein "akustisch beeindruckendes und inhaltlich intensives Hörspiel zu einer brennenden Frage unserer Zeit, so die Jury. Nominiert war unter anderem auch Werner Fritsch mit "Mein Herz ist leer" vom Deutschlandfunk Kultur in Zusammenarbeit mit Radio Bremen. Die Auszeichnung wird vom Bund der Kriegsblinden und der Medienstiftung NRW verliehen und wird am 17. Mai im Deutschlandfunk Köln überreicht.

Tate Modern würdigt Giacometti mit Retrospektive Plastik "Die Frauen von Venedig" nach Restaurierung zu sehen Die Tate Modern in London zeigt eine große Retrospektive des Bildhauers und Malers Alberto Giacometti (1901-1966). Mit der Ausstellung "Giacometti" will die Tate den Schweizer Künstler auf eine Stufe mit führenden Zeitgenossen der Moderne, wie Picasso und Matisse, stellen. An Hand von 250 Exponaten soll gezeigt werden, dass Giacometti, der vor allem für seine ausgemergelten langen Bronzefiguren bekannt ist, tief in der Avantgarde und in der internationalen Kunstgeschichte verwurzelt war. Als Höhepunkt der Ausstellung wird in London die mühsam restaurierte Plastik "Die Frauen von Venedig", die Giacometti 1956 für die Kunstbiennale von Venedig schuf, erstmals nach 60 Jahren wieder zusammengeführt.

Christof Loy als bester Opernregisseur ausgezeichnet "International Opera Award" wurde in London verliehen Der deutsche Regisseur Christof Loy ist als bester Opernregisseur mit dem "International Opera Award" ausgezeichnet worden. Loy inszeniert in Wien und Berlin, bei den Salzburger Pfingst-Festspielen bringt er Händels "Ariodante" auf die Bühne. Bestes Opernhaus 2017 wurde die von dem belgischen Intendanten Serge Dorny geleitete Opéra de Lyon, bester Chor der Arnold Schoenberg Chor aus Österreich, bester Bühnenbildner Klaus Grünberg. Auch Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wurden geehrt: für den Live-Mitschnitt des späten Tschaikowsky-Werks "Pique Dame" unter der musikalischen Leitung von Mariss Jansons.

"Marionetten": Krisentreffen mit Oberbürgermeister Xavier Naidoo: "Überzeichneter" Songtext mag missverständlich sein Im Streit um das von Kritikern als "rechtspopulistisch" bezeichnete Lied "Marionetten" der Popgruppe "Die Söhne Mannheims" hat sich Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) mit Vertretern der Band getroffen, darunter auch Xavier Naidoo. Das Treffen dauerte drei Stunden, ein Sprecher berichtete von einem "intensiven Austausch", Details sollen heute im Lauf des Tages veröffentlicht werden. Xavier Naidoo schrieb heute morgen auf Facebook, bei dem Song handele sich "um eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen, also um die Beobachtung bestimmter Stimmungen, Auffassungen und Entwicklungen". Diese Beschreibung sei "bewusst überzeichnet". "Das mag missverständlich gewesen sein", so Naidoo. In dem Lied heißt es über Politiker: "Teile eures Volks nennen euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter." Die Stadt Mannheim arbeitet in verschiedenen Kulturprojekten mit den "Söhnen Mannheims" zusammen.

Jonathan Franzen erhält Frank-Schirrmacher-Preis Das meldet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Ein "vielseitig hellhöriges Werk, das unsere Gegenwart und deren Befindlichkeiten mit Empathie, Kalkül und Ironie zur Erscheinung bringt". So zitiert die FAZ aus der Begründung der Frank-Schirrmacher-Stiftung in Zürich. Der Satz gilt dem amerikanischen Schriftsteller Jonathan Franzen, der die zum dritten Mal zu vergebene Auszeichnung in diesem Jahr erhalten soll. Der Preis wird den Angaben zufolge am 12. Oktober in Zürich verliehen. Die Laudatio auf Franzen werde der Blogger und Internet-Experte Sascha Lobo halten. Die bisherigen Preisträger im Namen des 2014 verstorbenen FAZ-Herausgebers Schirrmacher waren Hans Magnus Enzensberger und Michel Houellebecq.

Rolling Stones touren im Herbst durch Europa In Deutschland spielen die Stones in Hamburg, München und Düsseldorf Die Rolling Stones werden mit ihrer "No Filter"-Show im Herbst durch Europa touren, kündigte die Band auf ihrer offiziellen Internetseite an. Tour-Auftakt ist am 9. September im Stadtpark Hamburg, außerdem machen die Briten in Deutschland im Münchner Olympiastadion und in Düsseldorf Station. Zuletzt waren Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts vor drei Jahren in Deutschland aufgetreten. Insgesamt sind 13 Konzerte in neun europäischen Ländern geplant.

Bill Clinton ist Präsidenten-Thriller-Autor Der Roman ist eine Zusammenarbeit mit James Patterson Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat zusammen mit dem Bestseller-Autor James Patterson einen Roman über einen amtierenden US-Präsidenten geschrieben. Der Thriller "The President ist Missing" (Der Präsident ist verschwunden) werde im Juni kommenden Jahres erscheinen, gaben die Verlage Alfred A. Knopf und Little, Brown and Company bekannt. Er habe es "sehr amüsant" gefunden, über einen amtierenden US-Präsidenten zu schreiben, indem er sich seines Wissens über das Amt, das Leben im Weißen Haus und die Funktionsweisen in Washington bedient habe, erklärte Clinton.