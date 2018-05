Nicolaus Schafhausen verlässt Kunsthalle Wien Eine Entscheidung zum falschen Zeitpunkt

Gerhard Ruiss im Gespräch mit Gesa Ufer

Leiter Nicolaus Schafhausen verlässt frühzeitig die Kunsthalle Wien (picture alliance / dpa / HERBERT PFARRHOFER)

Nicolaus Schafhausen gibt seinen Posten als Leiter der Kunsthalle Wien vorzeitig ab. Der Grund: Österreichs nationalistische Politik. Gerhard Ruiss vom Literaturhaus Wien kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen.

Dieser Abgang kam sehr überraschend: Nicolaus Schafhausen, der Leiter der Kunsthalle Wien, wirft vorzeitig das Handtuch – im März 2019 wird er nach sieben Jahren im Amt gehen. Ursprünglich wäre sein Vertrag bis 2022 gelaufen.

Österreichs Politik verantwortlich gemacht

Für Aufsehen sorgt dieser Rücktritt vor allem wegen der Begründung: "In der derzeitigen nationalistischen Politik in Österreich und der europäischen Situation sehe ich die Wirkungsmächtigkeit von Kulturinstitutionen wie der Kunsthalle Wien für die Zukunft in Frage gestellt", schrieb er in einer Pressemitteilung.

"Er nimmt etwas vorweg, was vielleicht möglich ist, aber gegen das wir alle uns ja mit Kräften wehren", sagt Gerhard Ruiss vom Literaturhaus Wien, selbst Autor, Musiker und Sprecher der Interessengemeinschaft Autorinnen Autoren in Österreich.

Über das Programm werde eben diskutiert

Zudem werfen österreichische Medien Schafhausen vor, mit seinem Programm gescheitert zu sein - an der Stadt Wien. "Möglicherweise habe er einfach nur seine Vorstellungen umzusetzen versucht ohne zu hören, was zurückkommt", meint Ruiss dazu. Das Programm, das man mache, ginge eben nicht einfach so diskurslos durch. "Wenn ich den kulturpolitischen Diskurs suche, dann darf ich nicht empfindlich darauf reagieren."

Politischen Druck gebe es in Wien nicht, meint Ruiss. "Im Gegenteil, es gibt in Wien jetzt sogar die Notwendigkeit gegen eine verstärkte Nationalisierung aufzutreten - das hat man politisch auch erkannt. Es ist völlig unverständlich, warum man gerade zum jetzigen Zeitpunkt - mit einer neuen Wiener Kulturstadträtin, die dezidiert für die Öffnung der Kunst, für die Internationalisierung der Kunst steht - zu einem solchen Argument greift." (inh)