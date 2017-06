Kulturnachrichten

Mittwoch, 14. Juni 2017

New Yorker Metropolitan Museum baut Chefetage um Museum ist hoch verschuldet Das New Yorker Metropolitan Museum of Art zieht Konsequenzen aus seiner finanziellen Krise und baut seine Chefetage um. Präsident Daniel Weiss soll ab sofort zugleich die Rolle des Vorsitzenden übernehmen. In dieser Funktion soll er helfen, einen Nachfolger für den im Februar überraschend zurückgetretenen Direktor Thomas Campbell zu finden. Der aus New Jersey stammende Weiss ist Experte für mittelalterliche und byzantinische Kunst. Er war Präsident des Haverford College in Pennsylvania, ehe er 2015 zum Met wechselte. Die Personalie ist ein Signal, dass die Finanzsituation an der Institution mit Schulden von etwa 40 Millionen Dollar (umgerechnet knapp 36 Mio Euro) künftig im Vordergrund stehen soll. Mit einem Budget von rund 282 Mio Euro und 2.200 Mitarbeitern zählt das Met zu den größten Kunstmuseen der Welt. Vergangenes Jahr kamen 6,7 Millionen Besucher. Damit liegt das Museum im weltweiten Ranking mit Blick auf Besucherzahlen auf Platz zwei hinter dem Pariser Louvre.

Art Basel sieht keine Konkurrenz zu Köln Morgen öffnet weltweit wichtigste Kunstmesse in Basel Dem strauchelnden Kunstmarkt mit Expansion begegnen - das versucht die Art Basel und möchte sich in Düsseldorf in eine neue Kunstmesse einbringen. Diese Expansionspläne sorgten für scharfe Kritik von Seitden des Art Cologne-Direktors Daniel Hug. Kurz vor der Eröffnung der Art Basel wiegelt deren Direktor Marc Spiegler ab: "Jede Messe generiert neue Märkte und neue Sammler". Hug hatte den Schweizern im April "eine Form von Kolonialismus" vorgeworfen. Während die Art Cologne den deutschen Kunstmarkt fördere, seien die Interessen der Schweizer rein kommerziell. Spiegler sieht die Messen trotz gesunder Konkurrenz dagegen an einem Strang ziehen. "Gute Messen sind gut für Galerien und gut für den Aufbau einer Sammlergemeinde, egal, wer sie ausrichtet." Die Bedrohung seien vielmehr Auktionshäuser, weil sie in das Kerngeschäft der Galerien vorstießen.

Privattheatertage in Hamburg starten mit "King Charles III." Leistungsschau findet zum sechsten Mal statt. Mit der Aufführung von Mike Bartletts Drama "King Charles III." hat die Bremer Shakespeare Company das Festival im Altonaer Theater der Hansestadt eröffnet. Rund 500 Zuschauer spendeten der Inszenierung von Stefan Otteni am Dienstagabend viel Applaus. In dem Stück geht es um Intrigen, Macht und Einfluss am britischen Königshof. Noch bis 24. Juni bewerben sich zwölf kleinere Bühnen aus der ganzen Republik in neun Spielstätten in den Sparten Zeitgenössisches Drama, Moderner Klassiker und Komödie um die undotierten "Monica-Bleibtreu-Preise". Die vom Bund geförderten Privtattheatertage enden am 25. Juni mit einer Gala in den Hamburger Kammerspielen.

Thüringer Literaturstipendium an Ron Winkler "Harald Gerlach"-Stipendium ist mit 12.000 Euro dotiert Der in Jena geborene Dichter und Übersetzer Ron Winkler ist mit dem Thüringer Literaturstipendium "Harald Gerlach" ausgezeichnet worden. Winkler erhielt die Auszeichnung am Dienstag von Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff in Erfurt. Winkler überzeuge durch seine Lyrikbände, durch zahlreiche Übersetzungen und auch als Herausgeber der Lyrik-Anthologie "Thüringern im Licht", erklärte Hoff. Seine Texte überzeugten durch originell gesetzte Metaphern und Humor, mit denen er thüringische Kindheits- und Jugenderinnerungen nicht als unumstößliche Wahrheiten ins Bild setze. Das Literaturstipendium trägt den Namen des 2001 gestorbenen Thüringer Autors Harald Gerlach.

Botschafter besucht Yücel im Gefängnis Außenminister Sigmar Gabriel forderte abermals, Deniz Yücel zu entlassen Lange Zeit verweigerte die Türkei deutschen Diplomaten Besuche bei Deniz Yücel im Gefängnis. Am Dienstag konnte der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, erstmals den inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel im Gefängnis besuchen. Aus der Deutschen Botschaft in Ankara hieß es nach dem Besuch: "Botschafter Erdmann hat heute über eine Stunde frei mit Herrn Yücel sprechen können. Deniz Yücel geht es gut. Die Unterstützung aus Deutschland - Lesungen, Konzerte, Autokorsos - tut ihm gut. Er weiß so, dass er nicht allein ist und nicht vergessen wird." Gegen Yücel wurde Ende Februar Untersuchungshaft verhängt. Ihm werden Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Yücel außerdem öffentlich beschuldigt, ein Terrorist und deutscher Spion zu sein. Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte befasst sich mit dem Fall.