Kulturnachrichten

Sonntag, 29. Oktober 2017

Neues Gutachten zur Loveparade sieht Planungsmängel Prozess zum Loveparade-Unglück beginnt am 8. Dezember Planungschaos und falsche Erwartungen: Ein für die Staatsanwaltschaft wichtiges Gutachten stützt vor dem Prozess um die Duisburger Loveparade-Katastrophe die wesentlichen Vorwürfe der Opfer und der Anklage gegen die Veranstalter. Nach einem Bericht der "Rheinischen Post" soll unter anderem die Gefahr von Stockungen unterschätzt worden sein, außerdem habe man die Risiken durch mögliche Besucherstaus im Zugangstunnel zum Gelände nicht ausreichend bedacht. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 waren bei einem Gedränge an der Zugangsrampe zum Partygelände 21 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 650 wurden verletzt. Die Anklagebehörde erklärte, eine abschließende Bewertung sei erst möglich, wenn das Gesamtgutachten vorliege. Der Mammut-Prozess gegen sechs Mitarbeiter der Stadt Duisburg und vier Beschäftigte des Veranstalters beginnt am 8. Dezember vor dem Landgericht Duisburg.

Steen-Andersen erhält Mauricio-Kagel-Musikpreis Ehrung fand im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik statt Der dänische Komponist und Installationskünstler Simon Steen-Andersen hat den mit 50.000 Euro dotierten Mauricio-Kagel-Musikpreis der Kunststiftung NRW erhalten. Der 41-Jährige wurde in Essen im Rahmen des Festivals "Now!" für Neue Musik geehrt. In der Preisbegründung hieß es, Steen sei eine außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeit. Als "kluger Stratege und furchtloser Experimentator" entwickle er eigenwillige künstlerische Positionen, die seinen Rang begründeten. Von dem Preisgeld sollen 20.000 Euro in ein künstlerisches Projekt in Nordrhein-Westfalen eingebracht werden. Das Festival "Now!", das am kommenden Sonntag endet, befasst sich in diesem Jahr mit Grenzbereichen zwischen klassischer Komposition und Jazzimprovisation sowie zwischen europäischer und außereuropäischer Musiksprache.

Alex Burkhard ist bester Poetry-Slammer "Heun und Söhne" Sieger im Teamfinale Alex Burkhard ist Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Der Bühnendichter aus München setzte sich im Finale gegen Fabian Navarro und Yannick Sellmann in der ausverkauften Staatsoper in Hannover durch. Das Teamfinale hatte zuvor das Duo "Heun und Söhne" mit Julian Heun und David Friedrich aus Berlin und Hamburg für sich entschieden. Zwischen den beiden Endrunden machte der letztjährige Sieger im Einzelwettbewerb, Philipp Scharrenberg, einen Gastauftritt. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil ließ sich den wortgewaltigen Schlagabtausch der besten deutschen Bühnendichter nicht entgehen. Insgesamt waren seit Dienstag rund 300 Wortakrobaten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Hannover bei der 21. Auflage des Poetry Slam zu Gast. Den fünftägigen Wettbewerb verfolgten nach Angaben der Veranstalter rund 10 000 Zuschauer.

Sigmund-Freud-Preis für Historikerin aus Münster Barbara Stollberg-Rilinger erhält Preis für wissenschaftliche Prosa Die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger ist mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet worden. Er ist mit 20000 Euro dotiert und wurde in Darmstadt verliehen - bei der Vergabe des Georg-Büchner-Preises. Stollberg-Rilinger ist Professorin an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Stellvertretende Vorsitzende des Verbands der Historiker Deutschlands. Sie wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Preis werde eine Historikerin gewürdigt, die ein neues Bild vom frühneuzeitlichen Heiligen Römischen Reich entwickelt und die maßgebliche Biografie von Kaiserin Maria Theresia vorgelegt hat, heißt es in der Begründung der Jury.

Annabella Sciorra wirft Weinstein Vergewaltigung vor Auch Schauspielerin Daryl Hannah äußert sich in Artikel des "The New Yorker" Die "Sopranos"-Schauspielerin Annabella Sciorra hat dem US-Filmproduzenten Harvey Weinstein Vergewaltigung vorgeworfen. Weinstein habe sie in den frühen 90er Jahren in ihrer Wohnung angegriffen, sagte Sciorra dem US-Magazin "The New Yorker". Er habe sie auch in den folgenden Jahren weiter belästigt. Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben noch immer soviel Angst vor Weinstein, dass sie mit einem Baseball-Schläger neben dem Bett schläft. Nach dem Vorfall habe sie von 1992 bis 1995 nicht gearbeitet. Seit einem Bericht der «New York Times» Anfang Oktober über Vorwürfe von sexuellem Missbrauch gegen Weinstein haben sich mehr als 50 Frauen zu Wort gemeldet, um ihre Erfahrungen mit dem Hollywood-Mogul zu teilen. Weinstein hat die Vorwürfe zurückgewiesen. In dem Beitrag des "New Yorker" äußerte sich auch die Schauspielerin Daryl Hannah. Die heute 56-Jährige sagte, sie habe mehrmals vor Weinsteins Annäherungsversuchen fliehen müssen. So habe sie etwa einmal in Cannes ihr Hotelzimmer durch einen Hintereingang verlassen müssen, als er an ihre Tür gehämmert habe.

Echo-Klassik-Gala in der Elbphilharmonie Ausgezeichnet werden u. a. Jonas Kaufmann und Daniel Hope Erstmals präsentiert Moderator Thomas Gottschalk die Verleihung des Echo Klassik in der Hamburger Elbphilharmonie. Ausgezeichnet werden unter anderem Tenor Jonas Kaufmann als "Bestseller des Jahres", die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker und der Geiger Daniel Hope. Zu den großen Stimmen, die live zu erleben sind, gehören außerdem die Mezzosopranistin Joyce DiDonato und der Bariton Matthias Goerne. Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano, der als "Dirigent des Jahres" geehrt wird, leitet das Philharmonische Staatsorchester Hamburg. Das ZDF überträgt die Gala abends ab 22.00 Uhr.