Kulturnachrichten

Dienstag, 27. März 2018

Neuer Direktor an Berliner Volksbühne Klaus Dörr folgt auf Thomas Walter Klaus Dörr wird neuer geschäftsführender Direktor der Berliner Volksbühne. Der 56-Jährige war vorher in gleicher Funktion am Maxim Gorki Theater sowie künstlerischer Direktor und stellvertretender Intendant am Schauspiel Stuttgart. Er verfüge über herausragende Kompetenzen und umfangreiche Erfahrungen im Theaterbetrieb, teilte die Berliner Kulturverwaltung zu dem Senatsbeschluss mit. Dörr folgt auf Thomas Walter, dessen Vertrag an der Volksbühne im Sommer 2018 endet. Die Bühne steht nach wie vor wegen des Kurses des neuen Intendanten Chris Dercon in der Kritik. Dercon hatte den langjährigen Theaterchef Frank Castorf abgelöst.

Philipp Stadelmaier erhält Brentano-Preis Auszeichnung erfolgt für Essay "Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung" Der Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg geht in diesem Jahr an den Essayisten Philipp Stadelmaier. Ausgezeichnet werde damit sein 2016 publizierter Essay «Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung», teilte die Stadt mit. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Stadelmaier schreibt seit 2012 er für die "Süddeutsche Zeitung". Der prämierte Essay entstand 2015 nach den Terroranschlägen von Paris. Der Brentano-Preis wird seit 1993 jährlich im Wechsel in den Sparten Erzählung, Essay, Roman und Lyrik an deutschsprachige Autorinnen und Autoren vergeben, die mit ihren Erstlingswerken bereits die Aufmerksamkeit der Kritiker und des Lesepublikums auf sich gelenkt haben.

Denkmal für Zwangsarbeiter in Völklinger Hütte Installation soll von Christian Boltanski gestaltet werden Den rund 12 000 Zwangsarbeitern in der Völklinger Hütte während der NS-Zeit soll mit einem Denkmal gedacht werden. Die Installation werde von dem französischen Künstler Christian Boltanski gestaltet, erklärte das Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das Schaffen von Boltanski sei "eine konstante Konfrontation mit den Grausamkeiten der Geschichte der letzten 100 Jahre". Wie das Werk des Künstlers, dessen Werke dreimal auf der documenta in Kassel gezeigt wurden, aussehen wird, wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Die Völklinger Hütte präsentiert bereits den aktuellen Forschungsstand zur Zwangsarbeit, die ausländische Arbeitskräfte während des Zweiten Weltkriegs in Völklingen leisten mussten. Mehr als 250 von ihnen starben. Das neue Denkmal solle einen emotionalen Zugang zum Thema bieten, erklärte Hütte-Generaldirektor Meinrad Maria Grewenig.

Keine Hinweise für sexuelle Belästigung an Semperoper Tänzer, der Vorwürfe erhoben hatte, wurde entlassen Die Sächsische Staatsoper Dresden sieht keine Belege für eine sexuelle Belästigung im Ballett. Einem Tänzer, der den Vorwurf erhoben hatte, wurde gekündigt, teilte die Semperoper mit. Das Vertrauensverhältnis zu dem Mann sei "unwiederbringlich zerstört", sagte der amtierende Opernintendant Wolfgang Rothe. Der Entscheidung sei eine monatelange Überprüfung vorausgegangen, bei der die Staatsoper eine externe Anwaltskanzlei einschaltete, hieß es. Zwischenzeitlich war der Tänzer auch vom Proben- und Vorstellungsbetrieb freigestellt worden. Dagegen hatte er vor dem Arbeitsgericht Dresden geklagt. Das Gericht gab dem Land Sachsen als Arbeitgeber recht.

Schauspielerin Stéphane Audran gestorben Audran spielte in zahlreichen Chabrol-Filmen mit Die französische Schauspielerin Stéphane Audran ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Audran drehte rund 20 Filme mit dem Regisseur Claude Chabrol, mit dem sie auch verheiratet war. Den internationalen Durchbruch schaffte Audran 1968, als sie auf der Berlinale für ihre Darstellung in "Zwei Freundinnen" den Silbernen Bären als beste Schauspielerin erhielt. 1974 bekam sie den britischen Filmpreis Bafta u.a. als beste Hauptdarstellerin in "Der diskrete Charme der Bourgeoisie" des spanischen Regisseurs Luis Buñuel. Der französische Filmpreis César wurde ihr 1979 für ihre Rolle als beste Nebendarstellerin in Chabrols Film "Violette Nozière" verliehen. Die Präsidentin des französischen Kinozentrums schrieb über Stéphane Audran: "Ihre magnetische Präsenz, ihr faszinierendes Charisma und ihre Intelligenz der Darstellung haben das französische Kino tief geprägt."

Astrid-Lindgren-Preis für Jaqueline Woodson Preis ist mit fünf Millionen Kronen dotiert Die US-amerikanische Schriftstellerin Jaqueline Woodson wird mit dem Astrid-Lindgren-Preis für Kinder- und Jugendliteratur ausgezeichnet. Das teilte die Jury in Stockholm mit. "In einer Sprache so leicht wie Luft erzählt sie Geschichten von überwältigendem Reichtum und Tiefe", hieß es in der Begründung. Woodson fange auf einzigartig poetische Weise die tägliche Welt zwischen Kummer und Hoffnung ein. Woodson wurde 1963 in Columbus in Ohio geboren. Der 2002 von der schwedischen Regierung gegründete "Astrid Lindgren Memorial Award" erinnert an die Erfinderin von "Pippi Langstrumpf" und "Michel aus Lönneberga". Mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 500 000 Euro) ist die Auszeichnung die höchstdotierte ihrer Art auf der Welt.

Christian Bommarius erhält Heinrich-Mann-Preis Bommarius ist Kommentator der "Berliner Zeitung" und der "Frankfurter Rundschau" Christian Bommarius ist mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet worden.

Der mit 8000 Euro dotierte Preis wird von der Berliner Akademie der Künste für herausragende essayistische Arbeit vergeben. "Seine Kommentare nüchtern mit dem kühlen Blick des juristisch versierten Beobachters hysterische Debatten aus und erheben zugleich Einspruch gegen mangelndes Mitgefühl", schrieb die Jury zu ihrer Entscheidung. Der Journalist Bommarius wurde unter anderem mit Kommentaren in der "Berliner Zeitung" und der "Frankfurter Rundschau" bekannt. Er schrieb auch mehrere Bücher. Der Heinrich-Mann-Preis wird traditionell am 27. März, dem Geburtstag des Namensgebers, verliehen.

Online-Archiv zeigt 500 Theaterbauten Projekt der TU Berlin und der Beuth Hochschule ist frei zugänglich Archivmaterial zu mehr als 500 Theaterbauten in Deutschland und anderen europäischen Ländern ist jetzt im Internet zu finden. Bisher wurden 5070 Zeichnungen, Dokumente und Fotografien gesammelt. Das Projekt der Technischen Universität Berlin und der Beuth Hochschule ist frei zugänglich. Die Sammlung umfasst die Zeit von 1939 bis 1969, wie es in einer Mitteilung hieß.