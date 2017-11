Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. November 2017

Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey Auch der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos belastet den Oscar Preisträger Nach Belästigungsvorwürfen durch den Schauspieler Anthony Rapp hat auch der mexikanische Schauspieler Roberto Cavazos den Hollywood-Star Kevin Spacey schwer belastet. Während Spaceys Zeit als künstlerischer Direktor des Londoner Old Vic Theatre (2004-2015) habe es unzählige Übergriffe gegeben, schrieb Cavazos auf Facebook: "Viele von uns haben eine "Kevin-Spacey-Geschichte". Es brauchte wohl nur einen jungen Mann unter 30, und Herr Spacey fühlte sich frei, uns anzufassen." Cavazos könne die Anzahl der Personen nicht mehr zählen, die ihm die gleiche Geschichte über Spacey erzählt hätten, berichtete Cavazos. Demnach habe Spacey Schauspieler eingeladen, um "über ihre Karriere zu reden". Nach ihrer Ankunft im Theater habe der Oscar-Preisträger die Gäste mit einem Picknick und Champagner auf der Bühne erwartet. Die Geschichten variierten darüber, wie weit das Picknick gegangen sei. Bereits vor Cavazos Facebookeintrag hatte das Filmunternehmen Netflix bekannt gegeben, dass die Serie "House of Cards" mit Kevin Spacey in der Hauptrolle nicht weiter produziert werde. Die Dreharbeiten zur 6.Staffel seien unterbrochen.

Bob Dylans Nobelpreis-Rede wird Buch 100 Exemplare werden von Dylan signiert Bob Dylan hat seine Vorlesung zum Literaturnobelpreis als Tonaufnahme abgeliefert. Jetzt wird daraus ein Buch. Der US-amerikanische Verlag Simon&Schuster hat eine 32-seitige Sonderedition veröffentlicht, auf die das schwedische Nobelinstitut per Twitter hinwies. Von den signierten Büchern sollen laut Verlag nur 100 Exemplare verkauft werden - für den stolzen Preis von 2500 Dollar (2150 Euro) das Stück. Es gibt allerdings auch eine nicht-signierte Edition für rund 17 Dollar. Dylans etwa halbstündige Preisrede ist zudem im Internet frei nachzulesen und nachzuhören. In dem Vortrag, der im Hintergrund von Klaviermusik begleitet wird, beschreibt der Sänger, welche Musik und Bücher ihn beeinflusst haben.

Bad Hersfelder Festspiele wollen Ticketpreise erhöhen Trotz Besucherrekord großes Finanzloch Wegen des erneuten Finanzdefizits bei den Bad Hersfelder Festspielen müssen Zuschauer im nächsten Jahr mit höheren Eintrittspreisen rechnen. Um Kosten zu decken, würden Rabatte und Vergünstigungen auf den Prüfstand gestellt, teilte die Festspielleitung mit. Auch eine neue Organisationsstruktur soll künftige Defizite vermeiden. Ein Teil des Mehraufwands habe vor allem im Bereich Personal gelegen. Allein durch schlechtes Wetter sei es durch die damit verbundenen Instandsetzung von Kostümen und Bühnenbildern zu erheblichen Überstunden gekommen. Man habe der Stadtpolitik den Vorschlag gemacht, die Ticketkosten im mittleren und oberen Preissegment um "zwei bis drei Euro" im Durchschnitt anzuheben, sagte die kaufmännische Festspielleiterin Andrea Jung. Als Folge des neuen Sparkurses werden die Theater-Festspiele sich bei den Aufführungen nur noch auf die Stiftsruine konzentrieren. Die Nebenbühne im Schloss Eichhof wird nach Jahrzehnten künftig nicht mehr bespielt. Grund für die Sparpläne sind ein hohes Defizit, dass in der im August beendeten Saison entstanden ist. Es liegt städtischen Prognosen zufolge bei rund 600 000 Euro - trotz Rekorden im Kartenverkauf und bei den Zuschauerzahlen.

Gurlitt-Sammlung in Bern und Bonn zu sehen Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt wird erstmals öffentlich gezeigt Mehr als fünfeinhalb Jahre nach der Beschlagnahme der spektakulären Kunstsammlung von Cornelius Gurlitt wird der Fund erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. In der Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" sind im Kunstmuseum Bern und in der Bundeskunsthalle Bonn künftig rund 450 Werke aus der zum Teil mit NS-Raubkunstverdacht behafteten Sammlung zu sehen. Die jeweiligen Konzeptionen werden heute Mittag in Bern von den Leitern und Kuratoren beider Kunsteinrichtungen vorgestellt. Mehr als 1.500 Werke berühmter Künstler wie Monet, Cézanne, Renoir, Macke, Dix, Nolde oder Beckmann waren 2012 in Gurlitts Münchner Wohnung und später in seinem Salzburger Haus entdeckt worden. Zusammengetragen hatte die Kunst sein Vater Hildebrand Gurlitt, der einer der Kunsthändler Hitlers war.

Comic-Zeichner Ralf König erhält Wilhelm-Busch-Preis Jury würdigt seinen kritischen Umgang mit Religionsthemen Der Comic-Zeichner Ralf König erhält den Wilhelm-Busch-Preis 2017. König sei der "national und international mit Abstand erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage", so die Jury in ihrer Begründung. Ganz auf Wilhelm Buschs Spuren wende sich König gegen Versuche, das freie Denken einzuschränken, hieß es. Immer wieder habe sich König mit Religionsthemen kritisch auseinandergesetzt, etwa in seinem zweibändigen Werk "Dschinn Dschinn" oder in seiner "Bibel-Trilogie". Der 1960 in Soest/Westfalen geborene Zeichner hatte 1987 gleich mit seinem ersten veröffentlichten Band "Der bewegte Mann" (1987) bundesweit seinen Durchbruch als Comic-Zeichner und Autor. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird König heute im niedersächsichen Stadthagen überreicht.

Streamingdienst Netflix stellt Serie "House of Cards" ein Unternehmen reagiert auf Belästigungsvorwürfe gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey Nach massiver Kritik in sozialen Netzwerken an Kevin Spaceys Entschuldigung zu einem Belästigungsvorwurf gegen ihn, hat der Streamingdienst Netflix das Ende der Erfolgsserie "House of Cards" beschlossen. Das US-Unternehmen kündigte an, dass es nach der 2018 anlaufenden 6.Staffel keine weiteren Fortsetzungen geben werde, auch die Dreharbeiten dazu seien unterbrochen. Spacey spielt in der Serie die männliche Hauptrolle. Der Schauspieler Anthony Rapp hatte in einem Interview angegeben, dass er 1986 als 14-Jähriger auf einer Party von Spacey sexuell bedrängt worden sei. Spacey entschuldigte sich über Twitter und outete sich gleichzeitig als schwul. Daraufhin wurde dem Oscar-Preisträger besonders in sozialen Netzwerken und von der Organisation Glaad, die sich für Rechte von Homosexuellen einsetzt, vorgeworfen, sein Outing sei ein Ablenkungsmanöver.