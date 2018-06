Kulturnachrichten

Donnerstag, 21. Juni 2018

Neue Metro-Stationen in Paris ehren Frauen Weil die meisten Haltenstellen berühmte Männer würdigen Der Nahverkehrsverbund in der französischen Hauptstadt hat bekanntgegeben, dass die Chansonsängerin Barbara und die Widerstandskämpferin Lucie Aubrac künftig mit der Metro zu erreichen sind. 30.000 Teilnehmer einer Online-Umfrage hatten sich für die beiden entschieden. Trotzdem stehen sechs berühmten Frauen noch immer an die 300 Männer gegenüber, deren Name eine Haltstelle des Pariser Netzes schmückt. 2021 sollen die Stationen Bagneux-Lucie Aubrac und Barbara in den südlichen Vororten Bagneux und Montrouge in Betrieb gehen. Im Mai war die Station Europe im Nordwesten von Paris in Europe-Simone Veil umbenannt worden. Zum Weltfrauentag 2017 hatte das Staatssekretariat für Gleichstellung eine alternative Metrokarte veröffentlicht, auf der 100 Stationen die Namen berühmter Frauen tragen.

Aus für Viva Kultstatus in den Neunziger Jahren Ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung wird der Musiksender zum Jahresende endgültig eingestellt. Das teilte der Träger, das Medienunternehmen Viacom, mit. Viva teilt sich schon seit längerem einen Programmplatz mit der Sendemarke Comedy Central. Deren Sendezeit werde ab Januar 2019 auf 24 Stunden ausgeweitet, sagte ein Viacom-Sprecher. Viva war 1993 als deutscher Gegenentwurf zu MTV mit Pop-Musik auf Sendung gegangen. Zu den jungen Moderatoren gehörten in den 90er Jahren unter anderem Heike Makatsch und Stefan Raab. 2004 übernahm Viacom den Sender.

Rattle-Abschied in der Philharmonie Ende einer Ära Zu seinem Abschied von den Berliner Philharmonikern ist Chefdirigent Sir Simon Rattle minutenlang gefeiert worden. Nach Gustav Mahlers 6. Sinfonie erhoben sich die Zuhörer von ihren Plätzen in der Philharmonie und spendeten dem Briten einen langen Beifall im Stehen. Rattle musste immer wieder auf das Podium treten. Nach 16 Jahren gibt er seinen Posten auf. Er ist bereits seit einem Jahr Chef des London Symphony Orchestra. Seinen allerletzten Auftritt als Orchesterchef in Berlin hat der Dirigent am kommenden Sonntag beim traditionellen Konzert der Philharmoniker in der Waldbühne.

Sechs Journalisten mit Theodor-Wolff-Preis geehrt "Thema des Jahres" war "Heimat und die Fremden" Sechs Journalisten sind mit dem begehrten Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet worden. Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger vergab die mit 6000 Euro dotierte Ehrung in fünf Kategorien. In der Kategorie "Lokales" ging der Preis an Anne Lena Mösken von der "Berliner Zeitung". In der Sparte "Meinung" wurde Malte Henk von "Die Zeit" geehrt. Lorenz Wagner vom "Süddeutsche Zeitung Magazin" bekam die Auszeichnung in der Kategorie "Reportage", wie der Verband mitteilte. Als "Thema des Jahres" hatte die Jury in diesem Jahr "Heimat und die Fremden" festgelegt. Über den Preis konnten sich mit Hannes Koch von der "taz" und Vanessa Vu von Zeit online gleich zwei Autoren freuen. Ein Preisträger stand bereits vor der Vergabe fest: Der langjährige Parlamentskorrespondent der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Günter Bannas, wurde für sein Lebenswerk geehrt.

Konzerthausorchester: Eschenbach neuer Chefdirigent Der 78-jährige unterzeichnete seinen Vertrag in Berlin Nun ist es unter Dach und Fach: Christoph Eschenbach wird ab der Spielzeit 2019/20 das Konzerthausorchester in der Hauptstadt leiten. Er wolle Perfektion, Traditionsbewusstsein sowie Neugierde auf neue Musik verbinden und dabei eng mit dem Orchester zusammenarbeiten. Eschenbach war Chefdirigent beim Tonhalle-Orchester Zürich, dem Houston Symphony-Orchestra, dem NDR Sinfonieorchester, dem Orchestre de Paris, des Philadelphia Orchestra und zuletzt beim National Symphony Orchestra im Kennedy-Center in Washington. Von 1999 bis 2002 leitete er das Schleswig-Holstein Musikfestival.

Philosoph Stanley Cavell gestorben Vertreter der postanalytischen Philosophie wurde 91 Jahre alt Der US-amerikanische Sprachphilosoph Stanley Cavell ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte die Harvard University, an der Cavell lange als Professor für Ästhetik und allgemeine Werttheorie lehrte. Bekannt wurde der Philosoph im Jahr 1969 durch die Essaysammlung "Must we mean what we say?", in der er sich mit der Philosophie der alltäglichen Sprache beschäftigte. Später befasste sich Cavell mit Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein und dem amerikanischen Transzendentalismus. Zeitweilig war er Vorsitzender der American Philosophical Association, 1978 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt und seit 2005 war er Mitglied der American Philosophical Society.

Kompromiss beim UKW-Betrieb Das erklärte der Moderator der Verhandlungen Antenneneigner und die beiden Sendenetzbetreiber Uplink und Divicon haben sich auf “Eckpunkte für eine vertragliche Lösung“ geeinigt. Das teilte Friedrich Bohl mit. Der frühere Kanzleramtsminister hatte die Suche nach einem Kompromiss begleitet. „Alle UKW-Marktakteure haben sich bewegt und sind aufeinander zugegangen. Die Eckpunkte bieten eine gute Grundlage dafür, dass es im nächsten Schritt zu Verträgen kommt und der Streit um die Antennen damit dauerhaft beigelegt wird", so Bohl. Die Sendenetzbetreiber würden ab Juli die Antennen direkt anmieten und an die der neuen Eigner anschließen. „Alle Beteiligten haben Verantwortung gezeigt und damit eine Lösung ermöglicht“, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.