Netflixserie "GLOW" Ringen mit Föhntolle

Von Jörg Taszman

Alison Brie und ihr Ehemann Dave Franco bei der Glow Netflix-Serien-Premiere am 21.06.2017 in Los Angeles. Sie spielt in der Serie eine der kämpfenden Frauen. (imago/APress)

Sie nannten sich Ninochka oder Mathilda The Hun und waren Stars: Die GLOW, die Gorgeous Ladies of Wrestling. Die Showkampf-Reihe über ringende Frauen begeisterte im Las Vegas der 80er-Jahre. Und begeistert nun wieder als Serie auf Netflix.

Für "GLOW" hat sich Macherin Jenji Kohan von dem Dokumentarfilm "G.L.O.W.: The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling" aus dem Jahr 2012 (zu sehen auf Youtube) inspirieren lassen. Catchende Frauen mit Föhnwelle geben den Charme der 80er aufs Feinste wieder.

Anders als bei ihrer erfolgreichen Frauenknast-Serie "Orange is the New Black" dürfen bei GLOW auch die Männer mal was sagen.