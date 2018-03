Nele Hertling erhält Deutschen Tanzpreis

Freitag, 23. März 2018

Für ihre Verdienste um den zeitgenössischen Tanz in Deutschland erhält die Berliner Dramaturgin Nele Hertling den Deutschen Tanzpreis 2018. Das teilte der Dachverband Tanz Deutschland in Essen mit. Nele Hertling habe die Entwicklung des Tanzes über viele Jahrzehnte geprägt, erklärte die Jury. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird am 22. September im Aalto-Musiktheater in Essen verliehen. Die bisher undotierte Auszeichnung wird seit 1983 für ein herausragendes Lebenswerk in der Tanz- und Ballettwelt vergeben. Preisträger waren unter anderem Pina Bausch, Marcia Haydée und John Neumeier.

Entscheidung soll im Mai fallen

Köln will das "Alleinstellungsmerkmal" seiner 2000-jährige Geschichte durch einen Museumsneubau stärker herausstellen. Am 3. Mai soll der Stadtrat über den Bau direkt neben dem Dom abstimmen. Damit eröffne sich "eine einmalige Chance", sagte die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Stadt plant den Neubau für das Kölnische Stadtmuseum, das die Geschichte der Stadt seit dem Mittelalter zeigt. Unmittelbar neben dem vorgesehenen Standort befindet sich bereits das Römisch-Germanische Museum, das die Kölner Antike behandelt. So will die Stadt die gesamte 2000-jährige Geschichte in der Zusammenschau präsentieren. Das Projekt läuft unter dem etwas irreführenden Namen "Historische Mitte". Die Kosten würden auf 116 Millionen Euro veranschlagt, sagte Reker. Fertig würde das Projekt wohl erst in zehn Jahren.