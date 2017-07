NDR Chor singt Wiener Chormusik Ein seltsames Paar

Aufzeichnung aus der Elbphilhamonie Hamburg

Der NDR Chor (NDR)

So richtig viel haben Wien und Hamburg beim ersten Überdenken nicht gemeinsam – außer, dass beide an großen Flüssen liegen. Aber vor allem Johannes Brahms hat bewiesen, wie man begeisterter Wiener werden und im Herzen trotzdem Hamburger bleiben kann…

Klang doch das Norddeutsche bei ihm bis zum Schluss immer mit, obwohl er spätestens nach seiner endgültigen Übersiedlung an die Donau, 1872 mit knapp 40 Jahren, auch das vielfältige Kulturleben der K.u.K-Metropole, deren Walzerklänge und nicht zuletzt den guten Wein zu schätzen wusste.

Der NDR-Chor unternimmt nun einen Re-Import an die Elbe. Sein a-cappella-Programm verdeutlicht die Verbindungen zweier mental eigentlich doch weit voneinander entfernter (und damals seit wenigen Jahren auch politisch getrennter) Metropolen, indem Brahms am Anfang wie am Ende erscheint, also das Programm von beiden Seiten einfasst und damit sozusagen kollegial seine vier anderen, jüngeren Wiener Kollegen umarmt. Sie alle wussten, was sie kompositionstechnisch wie arbeitsethisch an dem zugewanderten Hamburger gehabt hatten; Arnold Schönberg hat dessen Vorbildrolle in einem seiner Aufsätze nachdrücklich bekräftigt. Was später zur so genannten "Zweiten Wiener Schule" wurde, zu der alle im Programm erscheinenden Namen als direkte Mitgestalter oder als eine Art korrespondierender Satelliten eine intensive Beziehung hatten, wäre ohne den Ausgangspunkt Brahms nicht denkbar gewesen – was man den Gesängen mit ihren diesmal meist freundlichen bis elegischen Inhalten auch anhören kann.



Elbphilharmonie Hamburg, Kleiner Saal

Aufzeichnung vom 10. Juni 2017

Johannes Brahms

Drei Lieder op. 42

Anton Webern

Vier frühe Lieder (Arrangement: Clytus Gottwald)

Alma Mahler

Bei dir ist es traut / Die stille Stadt / Laue Sommernacht (Arrangements: Clytus Gottwald)

Ernst Krenek

Die Jahreszeiten - Vier a cappella-Chöre nach Hölderlin op. 35

Arnold Schönberg

»Schein uns, du liebe Sonne« aus: Drei Volkslieder für gemischten Chor

Johannes Brahms

Fünf Gesänge op. 104

NDR Chor

Leitung: Florian Helgarth