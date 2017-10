Nation Sind wir das Volk?

Moderation: Matthias Hanselmann

Mitsingen oder nicht? Die Nationalhymne ist in Deutschland immer wieder ein Thema. (picture alliance/dpa - Patrick Seeger)

Der "Feiertagsmorgen" befasst sich - passend zum Tag der deutschen Einheit - mit dem Begriff der Nation und, wie Musiker und Bands damit umgegangen sind. Besonders interessant: "Seven Nation Army" von den White Stripes.

Am heutigen Tag der deutschen Einheit lautet unsere musikalische Überschrift "Nation". Definiert wird der Begriff wie folgt: "Nation ist eine durch dieselbe Abstammung, Sprache und Kultur verbundene Gemeinschaft von Menschen, die in einem politischen System zusammenleben." Beispiel: die französische Nation.

Sind bei internationalen Konferenzen Vertreter verschiedener Nationen anwesend, dann kann "Nation" auch als "Staat" übersetzt werden. Wir wollen in dieser Feiertagssendung aber nicht über Definitionen streiten, sondern den Vormittag musikalisch mit Songs zum Thema gestalten. Auch hier sind wir fündig geworden!

Die Fußball-Hymne: "Seven Nation Army"

Der Song "Seven Nation Army" von Meg und Jack White alias The White Stripes von ihrem Album "Elephant" soll hier stellvertretend für viele andere Songs erwähnt werden, die in der einen oder anderen Form mit Nation zu tun haben. Es handelt sich nicht um einen politischen Song. Vielmehr hatte Jack White, der das Lied geschrieben hat, als Kind statt "Salvation Army" (Heilsarmee) immer "Seven Nation Army" gesagt.

Während eines Soundchecks der Band in Melbourne im Jahr 2003 entstand das extrem einprägsame Gitarrenriff, das mittlerweile als Fußball-Hymne um die Welt gegangen ist. Und immer noch von Millionen Fans gesungen und gegrölt wird. Die Heilsarmee hat leider nichts davon.

Eine Besonderheit ist, dass das Thema eine gewisse Ähnlichkeit mit dem ersten Hauptthema des ersten Satzes der 5. Sinfonie von Anton Bruckner aufweist. Wahrscheinlich reiner Zufall, denn wir glauben nicht, dass die White Stripes jemals Bruckner gehört hatten. Weitere "nationale Lieder" u.a. von Sergio Mendes (One Nation), Randy Newman (The Great Nations of Europe), New Order (State of the Nation) und vielen anderen. Und wie immer das eine oder andere kleine Rätsel. Viel Spaß!