Nanette Jacomijn Snoep wird Museumsdirektorin in Köln

Mittwoch, 13. Juni 2018

Wegen des Hörsturzes von Sänger Campino haben die Toten Hosen auch ihren Auftritt bei Österreichs größtem Rockfestival Nova Rock absagen müssen. "Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut", schrieb Campino auf der Facebook-Seite der Band. Ebenfalls abgesagt wurde ein Konzert der Toten Hosen in Bremen am 16. Juni. Es wurde auf den 4. August verschoben. Zuvor hatte die Band bereits zwei Konzerte in Berlin und München absagen müssen. Die Ärzte hätten Campino dringend geraten, Lärm- und Stresssituationen zu vermeiden.

Ein Experimentierfeld für Jugendliche

Die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main hat ein Lernlabor mit dem Namen der Tagebuchautorin eröffnet. Das Experimentierfeld für Jugendliche rege an, auf Fragen selbst Entscheidungen zu treffen, sagte der Direktor der Bildungsstätte, Meron Mendel. Die Besucher erhalten Tablets, die sie an einzelnen Stationen zum Dialog aktivieren können. Am 12. Juni wäre die in Frankfurt geborene und im KZ Bergen-Belsen umgekommene Anne Frank (1929-1945) 89 Jahre alt geworden. Der Name des Lernlabors "Anne Frank. Morgen mehr" sei programmatisch gemeint, erläuterte die Kuratorin Deborah Krieg. Das Zitat der Schlussworte des ersten Tagebucheintrags von Anne Frank drücke Hoffnung aus und führe zur Frage: "Wie gestalte ich die Zukunft?"