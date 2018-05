Kulturnachrichten

Samstag, 12. Mai 2018

Namibia fordert Wappensäule aus Berliner Museum Anliegen werde noch geprüft Die Republik Namibia fordert von der Bundesregierung die Rückgabe einer steinernden Wappensäule, die im Deutschen Historischen Museum gezeigt wird. Nach einem Bericht des "Spiegel" bemüht sich die Regierung des südwestafrikanischen Staates seit mehreren Jahren um das Objekt, das in der Dauerausstellung des Museums gezeigt wird. Seit Anfang Juni 2017 liege nun ein offizielles Rückgabeersuchen vor. Das Anliegen werde noch geprüft, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Als Teil des Prüfungsprozesses findet Anfang Juni ein Symposium statt, zu dem Historiker, Juristen sowie Museumsfachleute aus Afrika und Europa eingeladen sind. Die steinerne Wappensäule war 1486 am Kreuzkap von portugiesischen Entdeckern aufgestellt worden. 1893 brachte sie die Kaiserliche Marine nach Deutschland. Ihr Standort gehörte zur damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

82 Film-Frauen demonstrieren in Cannes Nur bei drei von 21 Wettbewerbsbeiträgen führten Frauen Regie Marion Cotillard, Jane Fonda, Claudia Cardinale, Cate Blanchett und Agnes Varda: Insgesamt 82 Schauspielerinnen und Regisseurinnen wollen auf dem roten Teppich von Cannes die MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Ungleichheit unterstützen. Die Initiative geht auf das französische Kollektiv gegen Ungleichheit "50/50" und die Bewegung "Time's Up" gegen sexuelle Belästigung zurück. Zu dieser gehört auch Cate Blanchett, die diesjährige Jurypräsidentin. Die australische Schauspielerin wird gemeinsam mit der 89-jährigen Regisseurin Agnès Varda auf dem roten Teppich eine Erklärung vorlesen. Dieses Jahr sind beim Festival nur drei Regisseurinnen im Rennen um die Goldene Palme dabei. Insgesamt werden 21 Filme im Hauptwettbewerb gezeigt. Die Zahl 82 bei der Filmfrauen-Aktion entspricht der Zahl der Regisseurinnen, die seit dem ersten Festival im Jahr 1946 in den Hauptwettbewerb geladen wurden.

Cannes: Godard gibt Pressekonferenz via FaceTime 87-jähriger lässt sich aus der Schweiz zuschalten Der zurückgezogene Filmregisseur Jean-Luc Godard hat beim Filmfest in Cannes überraschend Fragen von Journalisten beantwortet. Dabei war er allerdings nur auf dem Bildschirm eines Mobiltelefons zu sehen. Der französische Filmkritiker Gerard Lefort hielt das Telefon in die Höhe, Reporter machten Fotos und stellten nacheinander ihre Fragen. Der 87-Jährige stellt in Cannes sein Werk "Le Livre d'image" vor. Via FaceTime sprach er über seinen Film, den Zustand des Kinos und seinen Kollegen Michael Bay, dessen "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" in Godards Film kurz zu sehen ist.

Star-Bariton Quasthoff hält nichts von Echo-Rückgabe Quasthoff kritisiert die Enscheidung, die Rapper auszuzeichnen Der Bassbariton-Star und Jazz-Sänger Thomas Quasthoff will seine Echo-Preise behalten. Er habe für die Auszeichnungen hart gearbeitet und sehe keinen Anlass, sie zurückzugeben. "Ich finde das populistisch, ich finde es dumm. Das würde ich auch Daniel Barenboim so sagen: Ich kann mich öffentlich dazu äußern, aber ich muss doch den Preis nicht zurückgeben." Nach der umstrittenen Echo-Verleihung an die Rapper Kollegah und Farid Bang hatten zahlreiche Musiker ihre Echos zurückgegeben - darunter Stardirigent Daniel Barenboim. Das Album der Rapper enthält Textzeilen wie "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen". Quasthoff kritisierte er die Entscheidung, die Rapper auszuzeichnen, hart: Dass am Holocaust-Gedenktag der Preis an die beiden vergeben worden sei, finde er "ehrlich gesagt, traurig und ganz schlimm."

Stevie Wonder kritisiert Wests Äußerung zu Sklaverei Der Rapper hatte Sklaverei verharmlost Für seine umstrittenen Äußerungen zur Sklaverei hat Rapper Kanye West nun auch Gegenwind von Poplegende Stevie Wonder bekommen. Wests Vorstellungen seien eine "Narretei", kritisierte Wonder (67) nach einem Konzert in West Hollywood. Damit reagierte er auf ein Interview seines Musikerkollegen mit dem Promiportal TMZ, in dem er erklärte: "Wenn Du von 400 Jahren Sklaverei hörst - für 400 Jahre - das klingt nach Wahlmöglichkeit." Wests Einlassungen lösten in den USA einen Proteststurm aus. Wonder sagte dazu: "Wir alle wissen, dass Sklaverei keine Wahl war. Wenn man seine Geschichte kennt, wenn man die Wahrheit kennt, dann weiß man, dass das nur Narretei ist." Sklaverei als eine Wahl zu bezeichnen, sei so "als ob man sagen würde, der Holocaust sei nicht echt", fügte Wonder hinzu.