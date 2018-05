Kulturnachrichten

Mittwoch, 30. Mai 2018

Nach Mord an Journalisten: Steinmeier betroffen Bundespräsident fordert "die Freiheit für journalistische Arbeit zu gewährleisten" Nach dem Mord an dem russischen Journalisten Arkadi Babtschenko in Kiew, zeigte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf seiner Ukraine-Reise betroffen von der „traurigen und erschütternden Nachricht. Er hoffe auf baldige Aufklärung, der Fall zeige erneut, "dass wir Bedingungen herstellen müssen, dass Journalisten überall auf der Welt ihre Arbeit ohne Gefahr für Leib und Leben verrichten können. Alle bleiben aufgefordert, im eigenen Interesse der unterschiedlichen Länder, die Freiheit für journalistische Arbeit tatsächlich zu gewährleisten." Babtschenko, einer der bekanntesten Kriegskorrespondenten Russlands, war gestern vor seiner Wohnung in Kiew erschossen worden. Er war aus seiner Heimat geflohen, weil er um sein Leben fürchtete, nachdem er die russische Ukraine- und Syrien-Politik kritisiert hatte.

#MeToo: Schauspieler Freeman fordert Richtigstellung Anwalt: Haben CNN "objektive Beweise" vorgelegt US-Schauspieler Morgan Freeman hat den Widerruf eines Berichts gefordert, in dem ihm sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Dem Nachrichtensender CNN seien "objektive Beweise" vorgelegt worden, dass die angeblichen Vorfälle niemals passiert seien, erklärte Freemans Anwalt in einer Mitteilung. CNN macht die Aussagen von 16 Personen geltend, die entweder selbst belästigt worden seien, oder Belästigungen miterlebt hätten. ARD-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer aus Los Angeles: "Acht davon soll Freeman sexuell belästigt haben. Die anderen sollen gesagt haben, in Freemans Produktionsfirma gebe es ein frauenfeindliches Arbeitsklima. Aber nur drei Frauen sind mit Namen genannt worden und sein Anwalt sagt jetzt, die CNN-Reporterin habe die Situation falsch eingeschätzt, die sei gar nicht belästigt worden und die beiden anderen Frauen hätten inzwischen klar gestellt, dass sie sich gar nicht belästigt gefühlt hätten."

Aus für Musical "Fack Ju Göhte" in München Nur 60.000 Menschen haben die Aufführung bislang gesehen Die Kinofilme konnten sich vor Besuchern kaum retten, aber das gleichnamige Musical "Fack Ju Göhte" wird im September in München eingestellt - weil zu wenig Zuschauer kamen. Das Feedback sei zwar gut gewesen, aber aufgrund der Zahlen "haben wir nicht genug Anlass gehabt zu glauben, dass wir das Wagnis einer Verlängerung eingehen können", teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment mit. Das an die Filmreihe angelehnte Musical hatte im Januar in München Premiere gefeiert. Am 9. September läuft die letzte Show. 60.000 Menschen haben das Musical nach Angaben von Stage bisher gesehen.

Intendant plädiert für Jugendtheater-Festival in Leipzig Ein internationales Festival für junges Theater gibt es noch nicht Der Intendant des Theaters der Jungen Welt, Jürgen Zielinski, würde in Leipzig gern ein internationales Festival für junges Theater etablieren. So etwas gebe es bundesweit noch nicht, und es würde gut zur Stadt passen, sagte Zielinski. Das diesjährige Theater der Jungen Welt-Sommertheater sehe er als ersten möglichen Schritt in diese Richtung. Unter dem Motto "Welt im Zelt" stehen im Juni rund 80 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu zählen eigene Produktionen mit Tanz, Theater und Performances und sieben israelische Gastspiele.

US-Erfolgsserie "Roseanne" wird abgesetzt Sender ABC entlässt Hauptdarstellerin wegen rassistischem Tweet Die US-Erfolgsserie "Roseanne" wird wegen eines als rassistisch kritisierten Witzes ihrer Hauptdarstellerin abgesetzt. Die Chefin der Unterhaltungssparte von ABC, Dungey, begründete die Entscheidung damit, dass die "abscheuliche" und "widerwärtige" Bemerkung von Roseanne Barr nicht mit den Werten des Senders im Einklang stehe. Die 65-Jährige hatte im Kurzbotschaftendienst Twitter die afroamerikanische Politikerin Jarrett, eine langjährige Beraterin von Ex-Präsident Obama, als Kreuzung von "Muslimbrüderschaft" und "Planet der Affen" verunglimpft. Sie löste damit eine Welle der Empörung in den Onlinenetzwerken aus. Auf Twitter entschuldigte Barr sich für ihren "schlechten Witz".

Russischer Journalist in Kiew erschossen Arkadi Babtschenko lebte im ukrainischen Exil aus Angst vor russischer Verfolgung Der russische Journalist Arkadi Babtschenko ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erschossen worden. Seine Ehefrau habe ihn am Dienstag blutend in seiner Wohnung entdeckt und den Notarzt gerufen, teilte die Polizei mit. Babtschenko sei jedoch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Der 41-Jährige kämpfte während der 90er Jahre für das russische Militär im Ersten Tschetschenienkrieg, später wurde er Journalist. Als Kriegsreporter war er im Anschluss für verschiedene russische Medien im Einsatz gewesen. Er galt in den vergangenen Jahren als äußerst kremlkritisch. Russland verließ er im Jahr 2017, nachdem er nach eigenen Angaben Drohungen erhalten und Angst bekommen hatte, in Gewahrsam genommen zu werden. Er zog dann nach Kiew, wo er als Moderator eines Fernsehsenders der Krimtataren arbeitete.

Monopolkommission gegen Buchpreisbindung Kulturstaatsministerin Grütters reagiert empört Die Monopolkommission empfiehlt die Abschaffung der Buchpreisbindung. Die Preisbindung für Bücher sei ein schwerwiegender Markteingriff, dem ein nicht klar definiertes Schutzziel gegenüberstehe, heißt es in einer Mitteilung zu einem veröffentlichten Sondergutachten der Kommission. Es sei fraglich, ob die Buchpreisbindung einen "kulturpolitischen Mehrwert" schaffe, der den Markteingriff rechtfertige. Kulturstaatsministerin Monika Grütters reagierte empört. "Die Empfehlung der Monopolkommission macht mich fassungslos", sagte Grütters laut Mitteilung. Sie unterhöhle die jahrelangen Bemühungen der Bundesregierung, den unabhängigen Buchhandel und die Verlage als Garanten der literarischen Vielfalt zu schützen. Sie werde sich weiterhin mit aller Kraft für den Erhalt der Buchpreisbindung einsetzen, sagte die Politikerin. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels verwies auf den Koalitionsvertrag, in dem Union und SPD der Preisbindung eine unverzichtbare Rolle für die Vielfalt des deutschen Buchmarktes zugesprochen hätten.

Preis der Initiative Kulturelle Integration vergeben Sieger der Mitmachaktion "Gib mir ein Zeichen" ist der Entwurf von Dorothee Hermann Die Initiative Kulturelle Integration hat die Ulmerin Dorothee Hermann für ihren Entwurf bei der Mitmachaktion "Gib mir ein Zeichen" ausgezeichnet. Insgesamt waren insgesamt 780 Vorschläge von Bürgerinnen und Bürgern eingegangen. Ein "Und"-Zeichen in einem Kreis, alles kunterbunt gestreift - dieses Symbol soll künftig für den Zusammenhalt in der Gesellschaft stehen. Auf Vorschlag des Deutschen Kulturrats hatten sich im vergangenen Jahr 28 Vertreter aus Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zu der Initiative Kulturelle Integration zusammengeschlossen. Unter dem Motto "Zusammenhalt in Vielfalt" legten sie fünfzehn Thesen vor, die um Toleranz, Solidarität und Mitmenschlichkeit in der Gesellschaft werben. Möglichst viele Menschen sollen das jetzt ausgezeichnete Symbol als gemeinsames Zeichen nutzen - auf T-Shirts, Papier oder Taschen gedruckt. Es kann auf der Seite des Kulturrats heruntergeladen werden.

Bremen will Nama-Gebeine an Namibia zurückgeben Senat folgt damit namibischem Rückgabegesuch Die Stadt Bremen will zwei Nama-Schädel aus der Sammlung des Übersee-Museums an Namibia zurückgeben. Der Senat stimmte einem entsprechenden Ersuchen der Republik Namibia zu. Der Zeitpunkt der Übergabe stehe noch nicht fest. Die Republik Namibia war mit zwei Rückgabegesuchen an das Übersee-Museum herangetreten. Die Rückgabe könnte laut Senat im Rahmen einer zentralen Feier erfolgen. Die Republik Namibia plane derzeit eine Übergabezeremonie für aus der Bundesrepublik Deutschland zurückzuführende Gebeine in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und der evangelischen Kirche in Berlin. Zwischen Deutschland und Namibia läuft seit rund vier Jahren ein Dialog auf Regierungsebene zur Aufarbeitung der Geschehnisse. Vor einem New Yorker Bezirksgericht ist zudem seit einem Jahr eine Klage von Vertretern der Herero und Nama gegen die Bundesrepublik anhängig. Darin fordern sie, an diesen Verhandlungen beteiligt zu werden. Zudem verlangen sie Reparationszahlungen.