Nach der NRW-Wahl "Martin Schulz hat Steherqualität"

Klaus Staeck im Gespräch mit Britta Bürger

Vor der Wahlniederlage: Der Parteivorsitzende Martin Schulz umarmt am im April 2017 NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. (dpa / picture alliance)

NRW verloren, alles verloren? Der Grafikdesigner Klaus Staeck sieht in der Wahlniederlage der SPD keine Vorentscheidung für den Bund. Auch Kanzlerkandidat Schulz werde sich durch das Wahlergebnis nicht beirren lassen, so der Ehrenpräsident der Akademie der Künste.

Alles richtig gemacht und dennoch verloren? Der Grafikdesigner und Ehrenpräsident der Akademie der Künste in Berlin, Klaus Staeck, sieht die Gründe für die Wahlschlappe der SPD bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen vor allem in den Ängsten vieler Bürger vor Veränderung.

"Wir haben es schwer, weil wir immer etwas verändern wollen", sagte Staeck im Deutschlandfunk Kultur. Allerdings gebe es derzeit in großer Zahl "verschreckte Bürger", die sehr auf Sicherheit bedacht seien. "Da ist das Angebot, dass sich nichts ändert, allemal verführerischer."

"Lichtgestalten" sind nicht gut für die Demokratie

Eine Vorentscheidung für die Bundestagswahl will das langjährige SPD-Mitglied Staeck in der NRW-Wahl keinesfalls sehen. Auch sei Martin Schulz "natürlich" das richtige Zugpferd, betonte der Ehrenpräsident der Akademie der Künste. "Der hat auch eine Steherqualität. Der wird sich nicht beirren lassen jetzt durch dieses Landtagswahlergebnis."

Der Präsident der Akademie der Künste in Berlin, Klaus Staeck, in der Ausstellung "Kunst für Alle". (picture alliance / dpa/ Britta Pedersen)

Staeck warnte gleichzeitig vor einer zu starken Fixierung auf Personen in der Politik: "Also, zur Entscheidung stehen dann doch noch immer Parteien. Und die Lichtgestalten, die wir dann auch immer in solchen Gesprächen uns wünschen, die gibt es nicht. Die sind auch, glaube ich, für die Demokratie nicht gut."

(uko)