Der Komponist Helmut Oehring ist in der Welt seiner gehörlosen Eltern und der Welt der Sprache aufgewachsen. Seit Jahren bezieht er Gehörlose in seine Arbeit mit ein. So auch in seinem kürzlich aufgeführten Konzert "FinsterHERZ oder Orfeo17" an der Kammerakademie Potsdam.Mehr