Kulturnachrichten

Dienstag, 10. April 2018

Musikmanager übernimmt documenta-Geschäftsführung Wolfgang Orthmayr folgt auf Annette Kulenkampff Der Musikmanager Wolfgang Orthmayr wird vorübergehend Geschäftsführer der documenta in Kassel. Der 58-jährige Hamburger habe zum 1. April diese Aufgabe übernommen, teilte die Stadt Kassel als Gesellschafter der weltweit renommierten Ausstellung für moderne Kunst mit. Orthmayr war in den vergangenen Jahren unter anderem bei einer Firma für Musicals, bei Sony Music und der Musikhandelskette World of Music tätig. Die scheidende documenta-Geschäftsführerin Annette Kulenkampff war in die Kritik geraten, als ein Defizit der documenta im Ausstellungsjahr 2017 bekannt wurde. Nach jüngsten Angaben beträgt es 5,4 Millionen Euro.

PEN für Neubildung der Schwedischen Akademie Präsidentin Venske: "(Sie) sollten sich auflösen und völlig neu konstituieren" Das deutsche PEN-Zentrum hat sich für die Auflösung der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, ausgesprochen. Die Präsidentin der Schriftstellervereinigung, Regula Venske, sagte dem Sender MDR Kultur in Halle, sie sehe das Renommee des Preises zwar noch nicht beschädigt, allerdings mahne sie eine grundlegende Reform der Akademie an. "Meiner Meinung nach sollten sie sich auflösen und völlig neu konstituieren", sagte Venske. Dann könne man auch überlegen, ob man das Auswahlgremium für einen internationalen Preis auch entsprechend besetze.

Saudi-Arabien nimmt erstmals in Cannes teil Land erhält bei Aufbau von Oper und Orchester Hilfe aus Frankreich Saudi-Arabien nimmt im Mai erstmals in seiner Geschichte am Filmfestival von Cannes teil. An der Côte d'Azur werde das Königreich eine Auswahl von Kurzfilmen präsentieren, kündigte die Delegation von Kronprinz Mohammed bin Salman bei dessen Paris-Besuch an. Frankreich will das Land zudem beim Aufbau einer Oper und eines Nationalorchesters unterstützen, wie Kulturministerin Françoise Nyssen nach einem Treffen mit dem saudiarabischen Ressortchef Awwad al-Awwad bekannt gab. Thema bei der Begegnung in Paris war auch die Ausbildung von Filmschaffenden. Im erzkonservativen Saudi-Arabien hatte vergangene Woche das erste Kino seit mehr als drei Jahrzehnten eröffnet.

Müller würdigt gestorbenen Historiker Rürup "Zentrales Anliegen sei es gewesen, das Wissen um die Shoah weiterzugeben" Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat den langjährigen Leiter des NS-Dokumentationszentrums "Topographie des Terrors", Reinhard Rürup, als "großen deutschen Historiker" gewürdigt. Rürup, der am vergangenen Freitag im Alter von 83 Jahren gestorben war, habe auch als Gründungsbeauftragter des Zentrums für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin bis weit in die Gesellschaft hinein gewirkt, erklärte SPD-Politiker Müller. Rürups zentrales Anliegen sei es gewesen, das Wissen um die Geschichte insbesondere des Nationalsozialismus, der Shoah und des Antisemitismus weiterzugeben, erklärte Müller. Dank seiner Lehrerbegabung habe er mit seinem Wissen zahlreiche Studenten geprägt.