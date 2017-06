Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Vernichtung und Versöhnung

Live aus der Friedenskirche Sanssouci

Friedenskirche Potsdam (imago /Rainer Weisflog)

Wenn die Menschheit der Sünde verfällt, muss sie untergehen: solche Szenarien sind nicht nur bei modernen Apokalyptikern angesagt, sondern waren es auch schon zur Zeit der Gegenreformation; die biblische Sintflut bot da ein warnendes Beispiel.

Nur ein einziges Menschenpaar – Noah und seine Frau – bleibt am Ende übrig: im Alten Testament, das uns die Erzählung von der alles verschlingenden Flut überliefert hat, genauso wie im Oratorium Michelangelo Falvettis, der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auf Sizilien wirkte und die große Vernichtung in diesem Werk von 1682 mit packender Dramatik und schauerlichem Fatalismus beschwört. Das Ende immerhin ist ein gutes: Gott lässt sich versöhnen, und Noahs Familie darf den nächsten Versuch in Sachen Weltbevölkerung starten…

Weil das Wasser in einer solchen Konstellation naturgemäß eine überragende, wenn auch verhängnisvolle Rolle spielt, passt Falvettis lange verschollene Komposition hervorragend ins Programm der diesjährigen Musikfestspiele Potsdam Sanssouci, die sich die vier Elemente zum Leitthema gewählt haben. Der Dirigent Leonardo Garcia Alarcon, seine Ensembles und Solisten haben sich seit 2010 auf das leidenschaftliche Werk geradezu eingeschworen, es in vielen Ländern und bei diversen Radio- und Fernsehanstalten präsentiert und auf CD eingespielt. Man kann sich also in der Potsdamer Friedenskirche, deren Raum übrigens dem der historischen Uraufführung in der Kathedrale von Messina recht ähnlich ist, und damit auch in unserer Liveübertragung auf ein gut eingesungenes und bestens Weltuntergangs-vertrautes Team freuen.

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Michelangelo Falvetti (1642-1692)

"Il Diluvio Universale" (Die allumfassende Sintflut); Oratorium

Matteo Bellotto, Bass - Dio

Mariana Flores, Sopran – Rad

Fernando Guimaraes, Tenor – Noé

Christopher Lowrey, Countertenor – La Giustizia Divina

Fabian Schofrin, Countertenor – La Morte

Caroline Weynants, Sopran – La Natura Humana

Magali Arnault Stanczak, Sopran – L‘Acqua

Cappella Mediterranea

Choeur de Chambre de Namur

Leitung: Leonardo García Alarcón

Libretto