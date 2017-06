Musikfestspiele Potsdam Sanssouci Das fünfte Element?

Live aus dem Orangerieschloss Sanssouci

Leiter des Abends: Louis-Noël Bestion de Camboulas (Musikfestspiele Potsdam Sanssouci / Lucien Lung)

Feuer, Wasser, Erde, Luft – Zusammenwirken und Konkurrenz der vier Elemente waren ein gefragtes Thema des Barockzeitalters und bestimmen nun auch die Musikfestspiele in Sanssouci. Und vielleicht gab es da sogar noch mehr, wie der Beitrag des Ensembles "Les Surprises" nahelegt…

Denn wie verhält es sich mit der Liebe? Ist sie nicht auch ein Element und dazu eines, das uns zumindest zeitweise ganz und gar beherrscht, so dass wir die anderen vier weder in ihren schönen noch bedrohlichen Ausprägungen wahr– oder ernstnehmen? - So ungefähr jedenfalls lautet die These in dieser Opéra-ballet, zu der sich mit Michel Richard de Lalande und André Cardinal Destouches zwei der bedeutendsten und einflussreichsten Komponisten am Hofe Ludwigs XIV. zusammentaten. Und egal, wie die Antwort letztlich ausfällt: dass der klingende Disput darüber auf hohem Niveau verläuft, wird an diesem Abend durch ein erlesenes Sängertrio und "Les Surprises" unter Louis-Noël Bestion de Camboulas gewährleistet – ein Ensemble, das nicht nur – in deutscher Übersetzung – "Die Überraschungen" heißt, sondern in seiner Repertoirewahl und ihrer klanglichen Umsetzung tatsächlich auch öfter welche bereithält. Lassen wir sie herankommen!





André Cardinal Destouches und Michel Richard de Lalande

"Les Éléments" – Opéra-ballet





Mailys de Villoutreys, Sopran

Eugénie Lefebvre, Sopran

Étienne Bazola, Bariton





Les Surprises

Cembalo und Leitung: Louis-Noël Bestion de Camboulas