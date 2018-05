Kulturnachrichten

Samstag, 5. Mai 2018

Musiker Abi Ofarim ist tot Als Duo Esther&Abi Ofarim große Erfolge gefeiert Der israelische Musiker Abi Ofarim ist tot. Der 80-Jährige starb nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in München. Ofarim feierte in den 1960er Jahren mit seiner ersten Frau große Erfolge im Duo Esther & Abi Ofarim. Es folgten Alkohol- und Drogenexzesse und zahlreiche Negativ-Schlagzeilen. Anfang der 1980er Jahre berappelte sich Ofarim und brachte ein neues Album auf den Markt, später arbeitete er als Produzent. Im Januar 2017 wurde der Sänger schwer krank.

Belästigungsvorwürfe: Offener Brief pro Henke 20 Frauen aus der Film- und Fernsehindustrie unterstützen WDR-Programmchef In einem offenen Brief haben sich 20 Frauen aus der Film- und Fernsehindustrie zu Wort gemeldet. Sie berichten über positive Erfahrungen in der Arbeit mit dem

Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie beim WDR, Gebhard Henke. In dem Brief heißt es: "Gebhard Henke ist uns und unserer Arbeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stets respektvoll begegnet. Wir schätzen ihn, seine Arbeit und seine Integrität." Die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen solle differenziert geführt werden. Zu den Unterzeichnern gehören u.a die Schauspielerin Iris Berben und die Regisseurin Hermine Huntgeburth. Gebhard Henke ist zur Zeit vom WDR freigestellt, nachdem ihm sechs Frauen, darunter die Autorin Charlotte Roche, sexuelle Belästigung vorgeworfen haben. Henke bestreitet die Vorwürfe.

Schauspieler Wolfgang Völz gestorben Völz starb am Mittwoch im Alter von 87 Jahren Der Schauspieler Wolfgang Völz ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa starb er am Mittwoch. Völz stand für mehr als 600 Fernseh- und rund 150 Kinofilme vor der Kamera. Völz war Mitglied der "Raumpatrouille Orion", der Butler in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" und Sir John in den Edgar-Wallace-Parodien "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer". Als Synchronsprecher lieh er seine markante Stimme Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov und Mel Brooks. Kindern war Völz als die Stimme von Käpt'n Blaubär aus der "Sendung mit der Maus" bekannt.

PEN-Zentrum fordert Moratorium für Marx-Denkmal Solidarisierung mit der chinesischen Dichterin Liu Xia erhofft Der Schriftstellerverband PEN-Zentrum Deutschland fordert die Stadt Trier auf, die für diesen Samstag geplante Eröffnung des von China geschenkten Karl-Marx-Denkmals zu verschieben. Vor der Enthüllung der fünfeinhalb Meter hohen Marx-Statue solle das PEN-Ehrenmitglied, die chinesische Dichterin Liu Xia, aus dem 2010 verhängten Hausarrest entlassen und ihr die Ausreise erlaubt werden. Der PEN-Vizepräsident Ralf Nestmeyer ist sich in einem offenen Brief an den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe sicher, dass dies im Sinne von Karl Marx gewesen sei. Marx sei als Redakteur der "Rheinischen Zeitung" wiederholt entschieden für die Freiheit des Wortes eingetreten. Eine Verschiebung der Denkmaleröffnung und die Solidarisierung mit dem "gesundheitlich schwer angeschlagenen Ehrenmitglied Liu Xia" wäre ein deutliches Signal für die Meinungsfreiheit, so der PEN-Vizepräsident.