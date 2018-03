Kulturnachrichten

Donnerstag, 22. März 2018

Museum Hamburger Bahnhof bietet "Happy Hour" an Einmal monatlich freier Eintritt Im Berliner Gegenwartsmuseum Hamburger Bahnhof ist ab April an jedem ersten Donnerstag im Monat von 16.00 bis 20.00 Uhr der Eintritt frei. Damit sollten die Ausstellungen einem größeren Publikum geöffnet und vermittelt werden, teilte der Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, mit. Das zunächst für ein Jahr begrenzte Angebot wird von der Volkswagen AG finanziert. Normal kostet das Ticket zehn Euro. Museen-Generaldirektor Michael Eissenhauer appellierte an weitere Förderer und Partner, dem Beispiel zu folgen.

Nele Hertling erhält Deutschen Tanzpreis 84-Jährige Dramaturgin wird für Lebenswerk geehrt Für ihre Verdienste um den zeitgenössischen Tanz in Deutschland erhält die Berliner Dramaturgin Nele Hertling den Deutschen Tanzpreis 2018. Das teilte der Dachverband Tanz Deutschland in Essen mit. Nele Hertling habe die Entwicklung des Tanzes über viele Jahrzehnte geprägt, erklärte die Jury. Der mit 20 000 Euro dotierte Preis wird am 22. September im Aalto-Musiktheater in Essen verliehen. Die bisher undotierte Auszeichnung wird seit 1983 für ein herausragendes Lebenswerk in der Tanz- und Ballettwelt vergeben. Preisträger waren unter anderem Pina Bausch, Marcia Haydée und John Neumeier.

Millionen-Spenden für Düsseldorfer Schauspielhaus Bürger-Kampagne brachte bisher sechs Millionen Euro ein Für die Sanierung des Düsseldorfer Schauspielhauses haben Bürger und Institutionen bislang fast sechs Millionen Euro gespendet. Damit sei die Modernisierung der Publikumsbereiche finanziell gesichert, teilte das Kuratorium "Schauspielhaus 2020" mit. Die von Bürgern getragene Kampagne startete im September 2017 und sammelte seitdem weit über 5,9 Millionen Euro. Ziel war es, ungefähr die Hälfte der rund zwölf Millionen Euro für die Modernisierung der öffentlichen Bereiche einzunehmen. Die andere Hälfte tragen die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen. Die Spendenaktion soll bis zum Ende der Spielzeit im Juli dauern. Das denkmalgeschützte Theater wird seit Jahren renoviert. Zum 50. Geburtstag im Jahr 2020 sollen die Arbeiten im und am Gebäude beendet sein.

Ulrich Raulff wird Mittler für Kulturbeziehungen Historiker folgt auf verstorbenen Martin Roth Ulrich Raulff (68), zum Jahresende ausscheidender Direktor des Deutschen Literaturarchivs Marbach (DLA), übernimmt die Leitung von Deutschlands ältester Mittlerorganisation für auswärtige Kulturbeziehungen. Zum 1. Oktober wird er Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa), wie die Einrichtung mit Sitz in Stuttgart und Berlin mitteilte. Er folgt auf den im August 2017 verstorbenen Martin Roth. Derzeit wird das Institut kommissarisch von dem Juristen Bernt Graf zu Dohna geführt. Raulff ist seit 2004 Direktor des DLA; seine Nachfolge tritt 2019 die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter an.

Thüringen stimmt neuem MDR-Staatsvertrag zu Vertrag muss EU-Datenschutzregeln angepasst werden Der MDR-Staatsvertrag soll grundlegend erneuert werden, doch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen streiten über die Details. In Erfurt hat der Thüringer Landtag mit den Stimmen der rot-rot-grünen Landesregierung und der CDU eine wichtige Änderung auf den Weg gebracht, damit Journalisten auch in Zukunft Informanten schützen können. Die AfD-Fraktion stimmte dagegen. Das sogenannte Medienprivileg erlaubt Pressevertretern Ausnahmen von Datenschutzregeln. Erst wenn alle drei MDR-Länder den Änderungen zustimmen, kann der der neue Staatsvertrag in Kraft treten.

Kassels OB will keine Kulturhauptstadt-Bewerbung Rathaus-Chef verweist auf zu knappe Ressourcen Kassel will nicht mehr Kulturhauptstadt Europas für das Jahr 2025 werden. Die knappen Ressourcen würden die Möglichkeiten der Stadt gewaltig überdehnen, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD). Stattdessen wolle sich Kassel auf andere kulturelle Ziele konzentrieren wie die Neuorganisation der zuletzt defizitären Kunstausstellung documenta. Die endgültige Entscheidung über die Bewerbung liegt nun beim Stadtparlament. Die Gesamtkosten schätzte die Stadtverwaltung auf 70 Millionen Euro, hinzu kämen 150 bis 200 Millionen Euro für Investitionen. Bisher hat Kassel eine halbe Million Euro für die zweite Bewerbung nach 2010 ausgegeben. Das damit erarbeitete Kulturkonzept solle weiter geführt werden, sagte der Oberbürgermeister.

Kulturhauptstadt-Bewerber treffen sich in Magdeburg Deutsche und slowenische Städte wollen Titel für 2025 In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg kommen heute die Vertreter von sieben deutschen und drei slowenischen Städten zusammen, die 2025 europäische Kulturhauptstadt werden wollen. Auf der dreitägigen Konferenz soll diskutiert werden, ob und wie die Bewerberstädte zur Neugestaltung Europas beitragen können. Bis zum nächsten Jahr müssen sie ihr Bewerbungsbuch abgeben. Neben Magdeburg wollen Chemnitz, Dresden, Hannover, Hildesheim, Nürnberg und Zittau sowie die slowenischen Bewerber Lendava, Ljubljana und Nova Gorica europäische Kulturhauptstadt werden.

Gefälschte Aborigine-Kunst in australischem Handel Gegenstände sollen aus Indonesien stammen In Australien sollen in großem Stil vermeintliche Kunst von Aborigine-Ureinwohnern verkauft worden sein. Die Gegenstände sollen in Indonesien hergestellt worden sein. Die Verbraucherschutzbehörde ACCC leitete gegen eine Firma in der Nähe von Brisbane juristische Schritte ein. Mehr als 18 000 Werke sollen falsch deklariert worden sein. Unter anderem sollen Bumerangs und Didgeridoo-Blasinstrumente wie Aborigine-Kunst bemalt worden sein. Die Firma habe zudem versprochen, dass ein Teil der Einnahmen an die Ureinwohner gehe. Nach Angaben der Behörde wurden die Fälschungen bis November 2017 in Souvenir-Shops verkauft.

Iranischer Philosoph Schajegan gestorben Schajegan promovierte an der Sorbonne Der iranische Intellektuelle Darjusch Schajegan ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Irna. Schajegan promovierte in den 60er Jahren an der Universität Sorbonne in Paris. An der Universität von Teheran war er Professor für Sanskrit und indische Religionen. Bekannt sind seine Bücher "Kulturelle Schizophrenie" (1992) und "Terre de mirages". Der Roman wurde 2004 vom französischen Schriftstellerverband ausgezeichnet. Schajegan gehörte zu den iranischen Gelehrten, die sich gegen eine Dominanz westlichen Denkens in kulturellen und philosophischen Studien wandten. Er selbst bezeichnete sich als freien Denker.

Mark Zuckerberg gibt Fehler zu "Facebook hat Fehler in Zusammenhang mit Cambridge Analytica gemacht" Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat zugegeben, dass das soziale Netzwerk Fehler gemacht hat, die dazu geführt haben, dass Nutzerdaten von der Firma Cambridge Analytica gelesen werden konnten. Facebook werde jetzt Änderungen durchführen, um das in Zukunft zu verhindern. In einem Post auf seinem Profil sagte Zuckerberg weiterhin: "Die Firma hat Fehler gemacht, es gibt noch viel zu tun und wir werden aufstehen und uns an die Arbeit machen."

Synagogen-Gemeinde kritisiert lit.Cologne Programm sei "einseitig anti-israelisch" gewesen Die Kölner Synagogen-Gemeinde hat das Programm der lit.Cologne als einseitig anti-israelisch kritisiert. So seien in der Veranstaltung "Oliven und Asche" am 13. März von einigen Autoren ungefiltert "sehr starke anti-israelische Stereotype benutzt" worden, heißt es in einem Offenen Brief der Gemeinde an die lit.Cologne. Bei der Lesung seien Wahrheiten bewusst verdreht und zeitliche Abfolgen umgekehrt worden. Zudem habe es im Gesamtprogramm des Literaturfestivals keine Lesung pro-israelischer Autoren gegeben. Zudem habe Moderatorin Sonia Seymour Mikich keine kritischen Fragen gestellt. Auch Nachfragen seien nicht erlaubt gewesen, kritisierte die Kölner Gemeinde.

Ehemaliger "Welt"-Chefredakteur Löffelholz gestorben Journalist wurde 85 Jahre alt Der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung "Die Welt", Thomas Löffelholz, ist tot. Nach Angaben seines Sohnes Tilman starb er bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 85 Jahren nach kurzer Krankheit in Königswinter bei Bonn. Löffelholz gilt als Wegbereiter einer liberaleren Ausrichtung der "Welt". Bekannt wurde er 1995 im Zusammenhang mit dem umstrittenen Kruzifix-Urteil. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bayerische Vorschrift aufgehoben, wonach in den Klassenzimmern aller Volksschulen Kreuze hängen müssen. Löffelholz ließ dazu in der als konservativ geltenden "Welt" einen zustimmenden Kommentar drucken. Rücktrittsforderungen, unter anderem vom damaligen Springer-Großaktionär Leo Kirch, lehnte der damalige Verlagschef Jürgen Richter ab. Löffelholz' Nachfolger wurde der heutige Springer-Chef Mathias Döpfner.

Robert Levin bekommt Bach-Medaille 2018 Der US-Pianist habe sich um die lebendige Bach-Pflege verdient gemacht Der US-Pianist Robert Levin wird mit der diesjährigen Bach-Medaille der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Der 70-Jährige habe sich in den vergangenen Jahren "insbesondere um die Weitergabe des Wissens um Bachs Erbe und eine lebendige Bach-Pflege verdient gemacht", teilte das Bach-Archiv mit. Die Auszeichnung wird am 14. Juni im Rahmen des Bachfests 2018 überreicht. Dort wird Levin am Tag darauf mit Auszügen von Bachs "Wohltemperiertem Klavier" auch selbst Teil des Programm sein. Neben seiner Arbeit als Pianist ist Levin auch als Wissenschaftler tätig. Seit 1993 lehrt er an der Harvard-Universität. Levin gilt laut Bach-Archiv als einer der "vielseitigsten und weltweit gefragtesten Pianisten unserer Zeit". Zu den bisherigen Trägern der Bach-Medaille zählen Sir John Eliot Gardiner und Herbert Blomstedt. Das Leipziger Bachfest findet in diesem Jahr von 8. bis 17. Juni statt und steht unter dem Motto "Zyklen".