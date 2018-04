Kulturnachrichten

Mittwoch, 11. April 2018

Museum Folkwang: "Museum für alle" Künftige Direktor Peter Gorschlüter stellt seine Pläne vor Der künftige Direktor des Museums Folkwang Peter Gorschlüter will das Profil des Museums Folkwang schärfen und gleichzeitig stärker auf Stadt und Region zugehen. Das Essener Ausstellungshaus mit seinen Arbeiten weltberühmter Künstler solle ein „Museum für alle sein", stellte der Kunstwissenschaftler und Kurator seine Pläne in Essen vor. Er plane spartenübergreifende Ausstellungsformate, den Dialog mit der Stadtgesellschaft, sowie Kooperationen im regionalen, nationalen und internationalen Bereich. Gegenüber Deutschlandfunkkultur betonte Gorschlüter, er wolle, den freien Eintritt der ständigen Sammlung beibehalten. "Gerade in Essen, einer Stadt, in der es ein starkes Nord-Süd-Gefälle gibt, dort gilt es auf diese Menschen, die sonst vielleicht nicht unbedingt in das Museum kommen, auf die zuzugehen, sie abzuholen, ihre Belange im Museum zu spiegeln." Gorschlüter beginnt in Essen am 1. Juli; bislang ist er stellvertretender Chef am MMK Museum für Moderne Kunst in Frankfurt.

Italien ehrt Canaletto zum 250. Todestag Ausstellung in Rom mit 42 Werken des Malers Zum 250. Todestag von Canaletto ehrt Italien seinen berühmtesten Landschaftsmaler des 18. Jahrhunderts mit einer besonderen Ausstellung. Das Museo di Roma im Palazzo Braschi zeigt 42 Gemälde, sowie Zeichnungen und Dokumente. Canaletto, der mit bürgerlichem Namen Giovanni Antonio Canal hieß, ist für seine detailreichen Ansichten von Venedig bekannt. Noch immer wird seine besondere Art zu Malen erforscht: "Seine Technik bleibt bis zu einem gewissen Grad ein Rätsel", sagte Museumschefin Federica Pirani. Kunsthistoriker vermuten, dass der venezianische Meister mit Hilfsmitteln, wie etwa einer Camera obscura arbeitete. Viele Werke sind Leihgaben von Museen, darunter aus Deutschland, Österreich, Großbritannien, Russland und Frankreich. Ab Donnerstag ist die Ausstellung "Canaletto 1697-1768" für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach Angaben des Museums ist es die größte Canaletto-Schau, die jemals in Italien zu sehen war.

Vier Millionen Euro für Kultureinrichtungen im Osten Kulturstaatsministerin will 27 Projekte in Ostdeutschland fördern Kulturstaatsministerin Monika Grütters stellt vier Millionen Euro für Kultureinrichtungen in Ostdeutschland zur Verfügung. "Mit dem Programm 'Invest Ost' unterstützen wir hervorragende und überregional bedeutsame Kultureinrichtungen in Ostdeutschland", sagte die Kulturstaatsministerin. Ziel sei es, ein möglichst breites Publikum zeitgemäß anzusprechen und es für das vielfältige und reiche Kulturerbe zu interessieren. Bundesmittel sind laut Kultusministerium für 27 Projekte in Ostdeutschland vorgesehen. Finanziert werden demnach unter anderem Instandsetzungsarbeiten im Deutschen Hygiene-Museum Dresden oder die denkmalgerechte Sanierung des Unesco-Welterbes "Haus am Horn" in Weimar. Das Förderprogramm "Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland" läuft den Angaben zufolge seit 2004 und stellte bislang rund 83 Millionen Euro für Kultureinrichtungen bereit.

Neue Pinakothek muss Ende 2018 wohl schließen Gute Nachrichten von der Sanierung der Alten Pinakothek Der Neuen Pinakothek in München droht Ende 2018 die Schließung. Das Interimskonzept zum Brandschutz sei letztmalig bis zum Ende dieses Jahres verlängert worden, schreibt Sammlungsdirektor Bernhard Maaz im Jahresbericht. Danach dürften die Ausstellungsräume nicht mehr öffentlich zugänglich gemacht werden. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen dringen daher auf einen raschen Sanierungsbeginn. Die Neue Pinakothek zeigt rund 400 Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts. Gute Nachricgten kommen dagegen von der Alten Pinakothek. Die Sanierung des Museums mit seinen rund 700 Gemälden der europäischen Malerei vom 14. bis zum 18.Jahrhundert. wird fertig. Erste Räume sind ab Anfang Juli geöffnet.