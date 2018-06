Mozartfest Würzburg 2018 Ragna Schirmer live im Kaisersaal

Moderation: Stefan Lang

Ragna Schirmer hat zwei Konzerte von Mozart und Haydn ausgewählt (Maike Helbig)

Wenn Mozart und Haydn die großen musikalischen Planeten ihrer Zeit waren, so ist Friedrich Ludwig Kunzen zumindest eine Nebensonne – ein Duell zwischen unbekannt und ganz berühmt.

Ein Außenseiter?

Wer ein Jurastudium zu Gunsten der Musik aufgibt, der liebt sie über alle Maßen. Bei Friedrich Ludwig Æmilius Kunzen war dies der Fall. Der Lübecker, der das Kieler Studium abbrach, fand seinen Lebensmittelpunkt schließlich in Kopenhagen. Dort wurde er zum Musikdirektor des Königlichen Orchesters ernannt; zuvor hatte er Mozarts Opern in Frankfurt am Main aufgeführt und etliche Bühnenwerke und Sinfonien selbst komponiert, die in seiner Zeit in verschiedenen Städten gespielt wurden. Er war in der Musikszene etabliert, und seine Werke repräsentieren den allgemeingültigen Geschmack des Publikums.

Die Stars.

Seine Sinfonie wird den Vergleich aushalten. Im 18. Jahrhundert wurden Programme genau so konzipiert: regionale Stars wurden mit den Spitzenkräften der Musikmetropolen gleichgesetzt. Immerhin waren Mozart und Haydn auch Vorbilder für Kunzen.

Die Fachfrau!

Ragna Schirmer ist im klassischen und romantischen Repertoire zu Hause. Haydns Solowerke hat sie vielfach gespielt und aufgenommen. Oft erscheinen diese recht simpel - im technischen Sinne. Doch Ragna Schirmer weiß, genau hier beginnt die Arbeit: denn die einfach gestrickten Formeln werden erst dann zu Musik, wenn man sie durch und durch gestaltet und die Schlichtheit der Werke in ein musikalsiches Abenteuer verwandelt.

Live aus dem Kaisersaal Würzburg

Friedrich Ludwig Kunzen

Sinfonie g-Moll

Wolfgang Amadeus Mozart

Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur, KV 414

---ca. 20.45 Konzertpause---

Joseph Haydn

Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur

Sinfonie Nr. 34 d-Moll

Ragna Schirmer, Klavier



Concerto Copenhagen

Leitung: Lars Ulrik Mortensen