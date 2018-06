Morgenland Festival Osnabrück in der Marienkirche Seidenstraße 3.0

Moderation: Volker Michael

Die kasachische Musikgruppe Khazar (Morgenland Festival Osnabrück)

Nach Kasachstan und weiter östlich blickt das Morgenland Festival in diesem Jahr. Zum Auftakt spielten die Pipa-Virtuosin Wu Man, der Sheng-Bläser Wu Wei und die kasachische Gruppe Khazar.

Zwei chinesische Musiker eröffneten das Morgenland Festival Osnabrück 2018, das sich in seinem 14. Jahr damit und mit seinem Hauptthema Kasachstan sehr weit östlich orientiert. Wu Man spielt die chinesische Kurzhalslaute Pipa und hat als Virtuosin auf diesem traditionellen Instrument höchste Anerkennung gefunden. Inzwischen lebt sie in den USA und wurde dort als erste nicht-klassische Musikerin als "Musical America’s Instrumentalist of the Year" ausgezeichnet.

Pipa-Virtuosin Wu Man mit ihrem Instrument (Morgenland Festival / Stephen Kahn)

Beim Morgenland Festival spielt sie erstmals mit dem in Berlin lebenden Wu Wei, dem international führenden Virtuosen auf der Mundorgel Sheng. Wu Wei hat diesen uralten Vorläufer der Kirchenorgel in der Neuen Musik und dem Jazz bekannt gemacht.

Wu Wei mit der traditionellen chinesischen Mundorgel (Morgenland Festival / Wu Wei)

Aus der ehemaligen Hauptstadt Kasachstans, Almaty, kommen die sechs Musiker des Ensembles Khazar. An der Grenze zu Kirgisien gelegen, ist Almaty immer noch das kulturelle Zentrum des Landes. Der junge Musiker Jalgasbek Ilis ist der Kopf der Formation, die mit den Instrumenten der mittelasiatischen Musikkultur wie der Langhalslaute Dombra und der Spießgeige Qobys die Musiktraditionen Kasachstans neu interpretiert.



Aufzeichnung vom 15. Juni 2018 aus der Kirche St. Marien in Osnabrück

Traditionelle chinesische Kompositionen und Improvisationen

Wu Man, Pipa

Wu Wei, Sheng

Traditionelle Musik aus Kasachstan

Ensemble Khazar