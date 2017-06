Monika Herrmann Eine unerschrockene Berliner Pflanze

Monika Herrmann im Gespräch mit Gisela Steinhauer

Monika Herrmann (Bündnis 90 / Die Grünen), Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Kreuzberg (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

Monika Herrmann ist eine unerschrockene Frau. Die grüne Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin weicht Auseinandersetzungen nie aus. Die Diplom-Politologin ist in Berlin-Neukölln geboren und aufgewachsen.

Als Tochter zweier CDU-Politiker mit Mandat im Berliner Abgeordnetenhaus ist Monika Herrmann in politische Debatten hineingeboren worden.

Seit fünf Jahren steht sie als Bürgermeisterin für die Grünen dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg vor und sucht den Ausgleich in ideologisch aufgeladenen Konflikten, in denen die Aufnahme von Geflüchteten oder den Umgang mit Drogenkriminalität die Debatte bestimmen.

Doch auch die Vergangenheit treibt Monika Herrmann um: Für die Politikerin erwächst aus der Verantwortung für die Verbrechen des Nationalsozialismus eine politische Verantwortung im Hier und Jetzt.

Am Freitag, den 30.6. ist Monika Herrmann ab 9:07 Uhr zu Gast in unserer Sendung "Im Gespräch". Gisela Steinhauer will von der Berliner Bezirksbürgermeisterin wissen, ob sie jemals Cannabis geraucht hat, an welchem Ort sie sich am besten entspannen kann und ob sie je darüber nachgedacht hat, Berlin zu verlassen?