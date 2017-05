Von Nikolaus Nützel

Die italienische Modedesignerin Laura Biagiotti ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie erlag in ihrem Haus in der Nähe von Rom einem Herzinfarkt. Die Marke ist bekannt für ihre luxuriösen Strickwaren. Neben Mode kreierte Biagiotti auch Parfüms.

Biagiotti war eine der ersten italienischen Designerinnen und Designer, die den Weltmarkt eroberten. Die Marke ist bekannt für ihre edle Wolle, die der Designerin den Spitznamen "Königin des Kaschmir" eintrugen. Sie war eine der Leitfiguren der italienischen Mode. Bei einem Interview 2011 betonte sie bei einem Rückblick auf ihr Lebenswerk, dass sie stets ein breites Publikum ansprechen wollte und nicht nur Frauen mit Größe 38.

Das Unternehmen produziert außer Kleidung auch Sonnenbrillen und Parfüms, darunter Klassiker wie "Roma" und "Venezia". Es wurde in den vergangenen Jahren von ihrer Tochter Lavinia Biagiotti übernommen, die die Nachricht vom Ableben ihrer Mutter auf Twitter veröffentlichte. Sie hat dafür gesorgt, dass sich der Weltkonzern auch einen Namen als Kultursponsor gemacht hat.

Thanks for all my beloved mum!

Forever together ❤️ pic.twitter.com/kWM9rbb22C