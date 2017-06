Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. Juni 2017

Model und Schauspielerin Anita Pallenberg gestorben Als Muse der Rolling Stones verehrt, als Groupie belächelt Die Tochter eines Italieners und einer Deutschen ging jung nach New York und wurde als Model entdeckt. Nach einem Gastspiel beim Living Theatre und wohl auch in Andy Warhols Factory wurde sie in den 1960er Jahren im Umfeld der Rolling Stones bekannt: Als Muse von Gitarrist Brian Jones, Lebensgefährtin von Keith Richards, als Groupie und Schauspielerin. Drogen und Entzug bestimmten Pallenbergs Leben, nach der Trennung von Richards Ende der 70er Jahre zog sie sich ins Private zurück. Anita Pallenberg wurde 73 Jahre alt.

"Man Booker International Prize" für David Grossman Israelischer Autor teilt Preisgeld mit Übersetzerin Der israelische Autor David Grossman hat den diesjährigen "Man Booker International Prize" gewonnen. Der 63-Jährige wurde für seinen Roman "A Horse Walks Into a Bar" ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 50.000 Pfund geht je zur Hälfte an Grossman und seine englische Übersetzerin Jessica Cohen. In dem Buch geht es um den letzten Auftritt eines Standup-Comedians in einem kleinen Dorf in Israel. Im Laufe der Vorstellung offenbart der Mann eine schicksalhafte und grausame Entscheidung, die er einst getroffen hat und die ihn bis heute verfolgt. Der "Man Booker Prize" ist einer der wichtigsten Literaturpreise Großbritanniens, er wurde erstmals im Jahr 1969 vergeben. Der "Man Booker International Prize" wird seit 2005 vergeben.

"Prix Pantheon" für Michael Mittermeier Kabarettist erhält den Satirepreis zum zweiten Mal Michael Mittermeier ist als erster Kabarettist zum zweiten Mal mit dem Satire-Preis "Prix Pantheon" ausgezeichnet worden. Im Bonner Pantheon-Theater bekam der 51-Jährige einen mit 4.000 Euro dotierten Sonderpreis überreicht. Kaum einer habe für den Comedy-Standort Deutschland mehr getan als Michael Mittermeier, hatte die Jury schon im Mai geurteilt. Vor 20 Jahren hatte Mittermaier den "Prix Pantheon Publikumspreis" bekommen. Das Bonner Kabarett-Theater vergibt den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preis seit 1995 zusammen mit dem WDR in verschiedenen Kategorien.

Goethe-Institut: Probleme mit Honorarkräften künftig gelöst Absprache mit der Deutschen Rentenversicherung Das Goethe-Institut hält die Probleme mit seinen Honorarkräften in Deutschland für gelöst. Im Sommer könnten die Sprachkurse im Inland fast wieder im Vollbetrieb laufen, kündigte Institutspräsident Klaus-Dieter Lehmann in Berlin an. Die Rentenversicherung in Bayern hatte Anfang des Jahres Zweifel angemeldet, ob die Honorarlehrer wirklich freie Mitarbeiter sind. Lehmann sagte, sein Haus habe in Absprache mit der Zentrale der Deutschen Rentenversicherung eine einvernehmliche Regelung für künftige Honorarverträge gefunden. Es werde noch stärker deutlich gemacht, dass freie Mitarbeiter nicht in den Betrieb eingebunden seien. "Damit haben wir die notwendige Rechtssicherheit, um weiter mit diesem Modell zu arbeiten." Das weltweit tätige Kulturinstitut bietet im Inland an zwölf Standorten Sprachkurse an. Es sei auf Honorarkräfte angewiesen, weil die Teilnehmerzahlen im Sommer deutlich stiegen, sagte Lehmann. "Die Institute müssten sonst Insolvenz anmelden." Nach dem Einspruch der Rentenversicherung waren keine Neuverträge mehr abgeschlossen worden, ein Teil des Kursangebots stand auf der Kippe.

Ariana Grande soll Ehrenbürgerin von Manchester werden Reaktion der Stadt "mit Liebe und Mut anstatt Hass und Angst" US-Sängerin Ariana Grande (23) könnte Ehrenbürgerin der Stadt Manchester werden. Sie soll für die Organisation des Konzerts "One Love" in Manchester geehrt werden, dessen Einnahmen von fast 3,4 Millionen Euro an die Opfer des Bombenattentats nach ihrem Konzert vom 22. Mai gingen. Die Stadt erwägt eine Regeländerung, nach der auch Menschen Ehrenbürger von Manchester werden können, die nicht in der Stadt wohnen. Der Leiter des Stadtrates, Richard Leese, sagte, das sei ein passender Moment, die Regeln für die Ehrenbürgerschaft zu ändern. Alle könnten stolz darauf sein, wie die Stadt reagiert habe, "mit Liebe und Mut anstatt Hass und Angst". Ariana Grande habe diese Reaktion beispielhaft vorgelebt.

Millionenloch bei Halles Bühnen Stadt will mit Land Sachsen-Anhalt verhandeln Bei den Bühnen der Stadt Halle klafft ein Finanzloch von rund 1,7 Millionen Euro. Die Summe müsse von der Stadt ausgeglichen werden, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Die Stadt Halle zahle den Bühnen der Stadt pro Jahr einen Zuschuss von 23 Millionen Euro. Das Land habe seine Zahlungen zuletzt um rund 3 Millionen auf 9 Millionen Euro heruntergefahren. Die Stadt wolle mit dem Land neu verhandeln, um etwa mehr Spielraum bei der Verwendung der Landesmittel zu bekommen. Wegen sinkender Landeszuwendungen müssen die Bühnen in Sachsen-Anhalt sparen.