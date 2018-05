Kulturnachrichten

Freitag, 4. Mai 2018

Mobbing an Grundschulen: Präventionsprogramm startet Zahlreiche Prominente unterstützen neue Stiftung Mit Unterstützung zahlreicher Prominenter will eine neue Stiftung Grundschulkinder für das Thema Mobbing sensibilisieren. Zum Auftakt startete in Köln ein Präventionsprogramm mit dem Titel "Du doof?!". Bundesfamilienministerin Franziska Giffey sandte eine Video-Botschaft. Bei Aktionstagen an Grundschulen sollen Schüler unter anderem mit Rollenspielen und speziellen Lernmaterialien ermutigt werden, Mobbing entgegenzutreten, sagte der TV-Moderator und Komiker Tom Lehel. Er hat die Stiftung "Mobbing stoppen! Kinder stärken!" gegründet. Sie finanziert sich nach Angaben der Gründer durch Spenden. Zu den Unterstützern gehören unter anderem "Verstehen Sie Spaß"-Moderator Guido Cantz, Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel sowie die Youtube-Stars "Die Lochis".

Schriftsteller sehen Zukunft für Literaturnobelpreis Sibylle Lewitscharoff und Martin Walser rechnen mit Umorganisieren der Akademie Die Schriftsteller Sibylle Lewitscharoff und Martin Walser glauben an die Zukunft des Literaturnobelpreises. Sie halte den Preis für wesentlich, sagte Lewitscharoff dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Sie glaube nicht, dass der Nobelpreis das Schicksal des Echos teilen werde, sagte die Büchnerpreisträgerin. Im Gegensatz zum Echo sei der Literaturnobelpreis ein Qualitätspreis, der erhalten werden müsse. Auch Walser hält langfristige Folgen des aktuellen Skandals für unwahrscheinlich. "Die Akademie wird sich umorganisieren, und dann wird alles weitergehen wie bisher." Die Schwedische Akademie hatte erklärt, den Literaturnobelpreis in diesem Jahr nicht zu verleihen. Auslöser für die Krise war ein Belästigungs- und Korruptionsskandal innerhalb der Akademie. Preisträger 2018 soll zusammen mit Preis für 2019 verkündet werden.

Kölner Stadtrat genehmigt Museumskomplex Neubau soll neben dem Dom entstehen Neben dem Dom soll ein Neubau für das Kölnische Stadtmuseum entstehen, das die Geschichte der Stadt seit dem Mittelalter zeigt. Der Stadtrat genehmigte mit breiter Mehrheit die nächste Planungsphase für das ehrgeizige Projekt. Die Kosten belaufen sich nach Angaben von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) auf 116 Millionen Euro. Unmittelbar daneben steht das Römisch-Germanische Museum, das die Kölner Antike behandelt. So soll auf engstem Raum die gesamte 2000-jährige Geschichte der viertgrößten deutschen Stadt lebendig werden. Die Stadt hofft, dass viele der jährlich sechs Millionen Besucher des Kölner Doms dann auch diese „Historische Mitte" ansteuern werden. Der Komplex soll den Ausgangspunkt einer Kulturmeile bilden.

Standortsuche für documenta-Obelisken Künstler muss noch über Verkauf entscheiden Der Obelisk des documenta-Künstler Olu Oguibe könnte nach Ansicht der Kasseler Kulturdezernentin Susanne Völker nach einem möglichen Erwerb einen neuen Standort bekommen. Vorgeschlagen ist der Holländische Platz, an dem die Universität liegt und das neue documenta-Institut entstehen soll, sagte Völker der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen". Vorher müsse Oguibe entscheiden, ob er sich mit den rund 130.000 Euro, die in einer Spendenaktion für den Obelisken zusammenkamen, zufriedengebe. Oguibe hatte für seinen 16 Meter hohen Obelisken ursprünglich 600.000 Euro verlangt, aber Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Auf dem Obelisken ist das Bibelwort „Ich war ein Fremdling und ihr habt mich beherbergt" aus dem Matthäusevangelium in deutscher, englischer, türkischer und arabischer Sprache eingraviert. Der Obelisk steht derzeit auf dem zentralen Kasseler Königsplatz, dieser solle nach Wunsch der Stadt zum Bespielen durch andere documenta-Kuratoren frei gehalten werden. Sollte der Künstler nicht einverstanden sei, wird der Obelisk abgebaut und die Spenden werden zurückerstattet.

Literaturnobelpreis wird 2018 nicht vergeben Preisträger 2018 soll zusammen mit Preis für 2019 verkündet werden In diesem Jahr wird wegen der Krise in der Schwedischen Akademie kein Literaturnobelpreis vergeben. Stattdessen werde der Preisträger für 2018 im kommenden Jahr zusammen mit dem Preis für 2019 verkündet, teilte das Jury-Gremium in Stockholm mit. "Wir halten es für nötig, Zeit zu investieren, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie wieder herzustellen, bevor der nächste Preisträger verkündet werden kann", erklärte der Interims-Vorsitzende Anders Olsson. Die Entscheidung sei im Hinblick sowohl auf die derzeit geringe Zahl an Akademie-Mitgliedern, als auch auf das verlorene Vertrauen der Öffentlichkeit in die Akademie gefallen. Das Gremium, das seit 1901 den Träger des Literaturnobelpreises auswählt, wird von einem Belästigungs- und Korruptionsskandal erschüttert.

72. Ruhrfestspiele eröffnet Ovationen für Wiener Burgtheater In Recklinghausen haben am Donnerstagabend die 72. Ruhrfestspiele begonnen. Das Eröffnungsstück "Der Besuch der alten Dame" vom Wiener Burgtheater wurde vom Publikum gefeiert. In den nächsten sechs Wochen stehen viele bekannte Künstler in der Ruhrgebietsstadt auf der Bühne. Darunter sind US-Schauspieler wie John Malkovich und Bill Murray. Markenzeichen der Ruhrfestspiele sind auch die vielen Uraufführungen. Bis zum 17. Juni werden 110 Produktionen gezeigt. Es gibt rund 300 Aufführungen mit Theater, Tanz, Lesungen, Kabarett und Konzerten. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 80 000 Besucher. Leitmotiv des Festivals ist dieses Jahr der Begriff "Heimat".

Twitter fordert Nutzer zur Passwort-Änderung auf Panne offenbar bereits vor Wochen entdeckt Twitter ruft seine mehr als 330 Millionen Nutzer zu einer Passwortänderung auf. Nach einer Panne seien einige Kennwörter versehentlich in internen Datenbanken gespeichert worden, teilte der US-Kurznachrichtendienst mit. Eine interne Untersuchung habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass die Passwörter von Insidern gestohlen oder missbraucht worden seien. Die Änderung der Passwörter sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Das Unternehmen entschuldigte sich für das Problem. Twitter gab nicht bekannt, wie viele Passwörter betroffen seien. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte jedoch, dass die Zahl "beträchtlich" sei. Außerdem sei die Panne bereits vor Wochen entdeckt worden. Twitter habe den Vorfall daraufhin einigen Behörden mitgeteilt.

Beat Furrer erhält Siemens-Musikpreis Auszeichnung ist mit 250 000 Euro dotiert Der Schweizer Komponist Beat Furrer ist im Münchner Prinzregententheater mit dem Ernst-von-Siemens-Musikpreis ausgezeichnet worden. Sein kompositorisches Lebenswerk erstrecke sich über alle musikalischen Gattungen und sei von geradezu suggestiver Kraft, lautet das Urteil der Jury. Mit jedem neuen Werk führe der 63-Jährige musikalische Ideen einen Schritt weiter und erkunde unbekanntes ästhetisches Terrain. Der Preis der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung gilt als eine der weltweit renommiertesten Auszeichnungen der klassischen Musik. Er ist mit 250 000 Euro dotiert.

Oscar-Akademie schließt Cosby und Polanski aus Ausschluss erfolge wegen Verstoßes gegen Verhaltensrichtlinien Die Oscar-Akademie hat den Entertainer Bill Cosby und den Regisseur Roman Polanski ausgeschlossen. Die Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences trafen sich bereits am Dienstagabend (Ortszeit Los Angeles) und stimmten darüber ab, wie die Akademie mitteilte. Der Ausschluss erfolge wegen Verstoßes gegen die Verhaltensrichtlinien der Akademie. Cosby ist vor einigen Tagen wegen sexueller Nötigung verurteilt worden. Polanski wurde 1977 in den USA wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt, entging einem Prozess aber, indem er sich nach Europa absetzte.

Künstlerhaus "Villa Willemsen" eröffnet Haus enthält Bibliothek, Musiksammlung und private Einrichtung von Willemsen Im Gedenken an den Publizisten und TV-Moderator Roger Willemsen (1955-2016) ist in Wentorf bei Hamburg das Künstlerhaus "Villa Willemsen" eröffnet worden. Es enthält die Bibliothek, die Musiksammlung und die private Einrichtung von Willemsen und soll ab sofort für Veranstaltungen, Werkstattgespräche und Seminare für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wie die eigens gegründete Roger Willemsen Stiftung mitteilte. Den Kauf und den Umbau der Villa, in der Willemsen bis zu seinem Tod lebte, ermöglichte der "mare"-Verlag. Die Willemsen-Stiftung wurde vom "mare"-Verleger und Willemsen-Freund Nikolaus Gelpke gegründet, um Stipendiengeber und Kulturschaffende aller Sparten für das Künstlerhaus zu gewinnen. Willemsen habe sich Zeit seines Lebens für Nachwuchstalente und mutige künstlerische Projekte engagiert, sagte Verleger Gelpke.

Liao Yiwu veröffentlicht Telefonat mit Liu Xia Die Witwe von Liu Xiaobo steht seit mehreren Jahren unter Hausarrest Der im deutschen Exil lebende chinesische Schriftsteller Liao Yiwu hat Ausschnitte aus einem Telefonat mit Liu Xia ins Netz gestellt. Das berichtet die Hong Kong Free Press, die auch einen Link zu der Aufnahme bietet. Die Fotografin und Autorin Liu Xia ist die Witwe des verstorbenen Regimekritikers und Nobelpreisträgers Liu Xiaobo. Ihr Mann saß von 2009 bis kurz vor seinem Tod im Juli letzten Jahres in Haft und konnte auch seinen Nobelpreis 2010 nicht entgegennehmen. Seit seiner Inhaftierung steht sie unter Hausarrest, obwohl ihr nie ein Prozess gemacht wurde. Liao Yiwu sagte, er fürchte um Liu Xias Leben. Es gehe ihr sehr schlecht und sie leide offenbar an einer schweren Depression. Zahlreiche Kulturschaffende und die deutsche Diplomatie setzen sich seit langem für Liu Xia ein. Liao Yiwu sagte, er hoffe, dass Bundeskanzlerin Merkel sich die Aufnahme anhöre und sie auf ihre China-Reise Ende Mai mitnehme.