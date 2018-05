Mobbing am Schauspiel Köln

Sonntag, 27. Mai 2018

Der Intendant Stefan Bachmann und seine Ehefrau, die Schauspielerin und Regisseurin Melanie Kretschmann, sollen am Schauspiel Köln ein "Klima der Angst" geschaffen haben, wie das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL unter Berufung auf Theaterkollegen berichtet. Die ehemalige Hausregisseurin Angela Richter wirft Kretschmann üble Nachrede vor. Sie soll über Richters Lebensgefährten verbreitet haben, dass dieser heroinabhängig sei. Der Regisseur Adam Traynor spricht sogar von einer "toxischen Atmosphäre" am Theater. Das Ehepaar Bachmann/Kretschmann lässt über seinen Anwalt mitteilen, der Spiegel sei „mitunter falsch und/oder nicht vollständig informiert und „mit den Gepflogenheiten am Theater nicht hinreichend vertraut. Eine Rechtfertigung, so unser Theaterkritiker Stefan Keim, die aus Zeiten vor der MeToo-Debatte stamme und als Ausrede nicht mehr gelten könne.

Überleben der Berliner Traditionsbühnen ist gesichert

An diesem Wochenende fällt der letzte Vorhang in den traditionsreichen Ku'damm-Bühnen in Berlin. Die beiden privaten Boulevardtheater im Ku'damm-Karree müssen einem Shopping-Center weichen. Sie ziehen für die kommenden drei bis vier Jahre in das ehemalige Schillertheater. In dem neuen Einkaufszentrum wird ein neues Theater gebaut.