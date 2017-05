Mit Robert Habeck durch Flensburg Der heimliche Star der Grünen

Moderation: Olaf Kosert

Robert Habeck (l.) und Olaf Kosert unterwegs durch Flensburg (Deutschlandradio / Nicolas Hansen)

Ein großer Teil des Erfolges der Grünen bei der Schleswig-Holstein-Wahl wird Robert Habeck zugeschrieben: Der Umweltminister ist Norddeutscher durch und durch. Olaf Kosert spaziert mit ihm durch Flensburg, wo er mit seiner Familie seit über 15 Jahren lebt.

Robert Habeck ist im noch amtierenden Kabinett von Ministerpräsident Torsten Albig für die Grünen stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume. Vor der Karriere als Politiker arbeitete er, der 2000 an der Universität Hamburg promovierte, gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch als Schriftsteller.

Dänische Minderheit spielt eine wichtige Rolle

Neben Kinderbüchern und Übersetzungen englischer Lyrik verfassten die beiden eine Reihe von Romanen und ein Theaterstück. In Flensburg lebt Robert Habeck mit seiner Frau und den vier gemeinsamen Kindern. Dass die Stadt lange Zeit zu Dänemark gehörte, ist auch nach 150 Jahren noch deutlich spürbar. In den Geschäften ist Dänisch eine selbstverständliche Zweitsprache und die Dänische Minderheit spielte eine wichtige Rolle in der Stadt.

