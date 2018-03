Mit Nora Gomringer auf der Leipziger Buchmesse "Kiss the radio!"

Von Nora Gomringer

Nora Gomringer knutscht auf der Leipziger Buchmesse das Radio. (Nora Gomringer / Deutschlandradio)

Was passiert, wenn man eine Lautpoetin zur rasenden Instagram-Reporterin macht? Nora Gomringer nimmt uns mit auf "ihre" Leipziger Buchmesse. Wir zeigen die Posts der schweizerisch-deutschen Lyrikerin im Überblick.

"Hallo, Deutschlandfunk Kultur! Ich bin #noragomringer und darf hier heute bis Samstag den Kanal kapern. Ich nehme Sie und Euch mit über 'meine Buchmesse Leipzig'." So hat die schweizerisch-deutsche Lyrikerin die User am ersten Messetag auf unserem Instagram-Account begrüßt - und ist seitdem fleißig am Posten.