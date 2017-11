Kulturnachrichten

Donnerstag, 2. November 2017

Missbrauchsvorwürfe wirbeln Hollywood auf Vorwürfe gegen Dustin Hoffman und Brett Ratner Seit Bekanntwerden der Missbrauchs-Vorwürfe gegen Star-Produzent Harvey Weinstein vor rund einem Monat melden sich täglich neue mutmaßliche Opfer zu Wort, die berichten, sie seien von prominenten Männern aus der Filmbranche sexuell missbraucht worden.Nach Weinstein, Regisseur James Toback und "House of Cards"-Star Kevin Spacey wurden nun auch Oscar-Preisträger Dustin Hoffman und "Rush Hour"-Regisseur Brett Ratner mit Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Als 17-jährige Praktikantin am Set sei sie 1985 von Hoffman wiederholt belästigt worden, schrieb die US-Autorin Anna Graham Hunter in einer Gastkolumne im "Hollywood Reporter". Der Star habe sie um eine Massage gebeten, an den Po gegriffen und mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt. Sechs Frauen, darunter die Schauspielerinnen Olivia Munn und Natasha Henstridge, werfen Brett Ratner in Interviews mit der "Los Angeles Times" sexuelle Übergriffe vor, die teilweise in die 1990er Jahre zurückgehen. Der 48-jährige Blockbuster-Regisseur ("X-Men: Der letzte Widerstand", "Rush Hour") wies die Vorwürfe über seinen Anwalt Martin Singer "kategorisch" zurück.

NS-Raubkunst: Grütters für weitere Nachforschungen Gurlitt-Doppelausstellung beginnt heute Kulturstaatsministerin Monika Grütters sieht Deutschland "in der moralischen Verantwortung", auch in Museen weiter nach NS-Raubkunst zu forschen. Die Aufarbeitung bleibe gerade gegenüber den Opfern "eminent wichtig", sagte die CDU-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. Deshalb habe der Bund das "Deutsche Zentrum Kulturgutverluste" gegründet und die Mittel für Provenienzforschung auf über sechs Millionen Euro verdreifacht. Daher könne sich kein Museum "wegen fehlender Mittel der Provenienzforschung verweigern." In der beschlagnahmten Sammlung des Kunsthändlersohns Cornelius Gurlitt ist nach Angaben Monika Grütters jedoch wohl weit weniger Raubkunst enthalten als ursprünglich vermutet. Von 1500 Werken des Gurlitt-Fundes wurden bisher erst sechs als solche identifiziert. Allerdings ist die Hälfte des Bestandes noch unerforscht. Mit der Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" in Bonn und Bern wird nun ein Schlaglicht auf den organisierten Kunstraub der Nationalsozialisten geworfen.

Milo Rau beruft "Weltparlament" ein Charta für das 21. Jahrhundert Der Theaterregisseur Milo Rau plant ein weiteres Politprojekt. Von Freitag bis Sonntag soll in der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz ein "Weltparlament" tagen, das eine Charta für das 21. Jahrhundert erarbeitet. Die Charta soll am 7. November dem Bundestag übergeben werden, genau am 100. Jahrestag der russischen Revolution. Rau nennt diese Übergabe "Sturm auf den Reichstag". In dem Weltparlament soll es laut Rau um große Zukunftsfragen der Gesellschaft gehen. Rund 60 Abgeordnete sind angemeldet: Internationale Wissenschaftler, Aktivisten und Kulturschaffende - vom Erdogan-kritischen Journalisten Can Dündar bis zum russischen Theologen und TV-Moderator Maxim Shevchenko. Aus dem Deutschen Bundestag haben sich bis auf die AfD Vertreter aller Parteien angeschlossen. Milo Rau gehört zu den bekanntesten, aber auch streitbarsten zeitgenössischen Theatermachern. Mit dem Projekt knüpft er an frühere Großinszenierungen an. So hatte er 2013 mit zwei mehrtägigen Justizspektakeln ("Die Moskauer Prozesse" und "Die Zürcher Prozesse") ein neues Theaterformat geschaffen.

Beyoncé spielt Nala in "König der Löwen" Disney kündigt prominente Besetzung für Neuverfilmung an Etliche Rollen für die Neuverfilmung von "König der Löwen" waren schon besetzt - nun hat der Filmkonzern Disney mitgeteilt, dass R&B-Star Beyoncé die Löwin Nala darstellen wird. Die "Live Action"-Produktion, eine Mischung aus real gedrehtem Film und Computertechnik, soll 2019 in die Kinos kommen. Die Regie übernimmt Jon Favreau, der im vergangenen Jahr bereits den Klassiker "Das Dschungelbuch" auf die Leinwand brachte. Die dreifache Mutter Beyoncé war schon länger für die Rolle im Gespräch. Die 39-Jährige war bereits im Animationsfilm "Epic" (2013) zu hören und spielte etwa im Musical "Dreamgirls" (2006) mit. Auch Comedian John Oliver sowie die Schauspieler Seth Rogen und Billy Eichner machen bei dem Projekt mit. "König der Löwen" (1994) gehört zu den erfolgreichsten Disney-Filmen und brachte dem britischen Sänger Elton John (70) für seinen Song "Can You Feel the Love Tonight" einen Oscar. Das gleichnamige Musical läuft seit 1997 am Broadway in New York. Später feierte es auch in Hamburg große Erfolge.

Sachbuchautor erhebt Vorwürfe im Fall "Gurlitt" Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" in Bonn eröffnet Die Beschlagnahme der Bilder des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt im Jahr 2012 ist nach Einschätzung des Sachbuchautors Maurice Philip Remy rechtswidrig erfolgt. Bislang sei lediglich bei sechs der rund 1500 in Gurlitts Wohnungen beschlagnahmten Bildern NS-Unrecht nachgewiesen worden, begründete Remy seine Vorwürfe. Grundlage für seine Aussage seien die Recherchen zu seinem Buch "Der Fall Gurlitt". Zeitgleich zu der Veröffentlichung wurde in Bern die große Doppelausstellung "Bestandsaufnahme Gurlitt" eröffnet. Die Forscher der "Provenienzrecherche Gurlitt" teilten zur Eröffnung der Ausstellung mit, dass die Schau auch helfen solle, weitere rechtmäßige Besitzer der beschlagnahmten Bilder zu identifizieren. Ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters wies die Vorwürfe von Sachbuchautor Remy zurück. Die Bundesregierung versuche weiter die Herkunft der Werke eindeutig zu klären. Große Teile der Sammlung stammten von Gurlitts Vater Hildebrand, der ein offizieller Kunsthändler der Nationalsozialisten war.

Touristen dürfen Ayers Rock nicht mehr besteigen Entscheidung fiel aus Rücksicht auf den Glauben der Ureinwohner Touristen dürfen den weltberühmten australischen Monolithen Uluru - auch bekannt als Ayers Rock - künftig nicht mehr besteigen. Das beschloss die Nationalparkverwaltung. Der Grund für diese Entscheidung sei der nötige Respekt vor den Aborigine-Ureinwohnern, denen der rote Fels im australischen Outback heilig ist. Das Verbot werde allerdings erst im Oktober 2019 in Kraft treten. Der 348 Meter hohe Monolith zieht Jahr für Jahr rund 300.000 Besucher an.

Tiananmen-Massaker nicht mehr im Unterricht Mehr frühchinesische Geschichte in den Lehrplänen Hongkongs In Hongkong sollen Oberstufen-Schüler künftig nicht mehr automatisch das Pekinger Tiananmen-Massaker im Geschichtsunterricht behandeln. Das berichtet die Online-Zeitung "Hong Kong Free Press", die sich auf Vorlagen für die neuen Lehrpläne beruft. Steffen Wurzel aus Shanghai: "Wenn es nach der Schulbehörde der chinesischen Sonderverwaltungszone geht, verschwindet das Massaker von 1989 aus dem Unterrichtspflichtteil. Geplant ist, dass Schüler künftig mehr über frühchinesische Geschichte lernen. Die zuständige Behörde verwies darauf, das das Tiananmen-Massaker bereits in der Unterstufe behandelt werde." Die chinesische Armee hatte 1989 pro-demokratische Proteste niedergeschlagen. Am Tiananmen-Platz wurden damals nach Quellen des chinesischen roten Kreuzes mehr als 2000 Menschen getötet.