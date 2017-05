Kulturnachrichten

Mittwoch, 31. Mai 2017

Michael Kleeberg übernimmt Poetik-Professur Autor im Sommersemenster an die Universität Frankfurt berufen Michael Kleeberg übernimmt im laufenden Sommersemester die renommierte Poetik-Dozentur an der Goethe-Universität Frankfurt. Wie die Hochschule mitteilte, wird der Schriftsteller unter dem Titel "Besserem Verständniss. Ein Making-of" über sein literarisches Schreiben sprechen. Der 57-jährige Kleeberg ist Romancier, Essayist und Übersetzer aus dem Französischen und Englischen. Der vielfach ausgezeichnete Autor, der in Berlin lebt, wurde unter anderen mit "Ein Garten im Norden" (1998) und "Karlmann" (2007) bekannt. Mit dem Motto "Besserem Verständniss" mit Doppel-S spielt Kleeberg auf den Titel des erklärenden Prosaanhangs an, den Goethe in der Erstausgabe von 1819 den Gedichten des "West-östlichen Divans" nachstellte. Sein aktuelles Schreibprojekt sei vom Divan inspiriert, sagte Kleeberg dem "UniReport". In seinen fünf Vorlesungen will er das Projekt erläutern.

Künstler Wolfgang Tillmans will sich gegen AfD engagieren Plakat-Kampagne vor der Bundestagswahl geplant

Thorsten Schaumann wird Leiter der Hofer Filmtage Nachfolge von Heinz Badewitz geregelt Thorsten Schaumann übernimmt offiziell zum 1. September 2017 die künstlerische Leitung der Internationalen Hofer Filmtage, wie das Festival mitteilte. "WIr sind sicher, mit ihm zusammen das Erbe von Heinz Badewitz weiterführen zu können", teilte das Festival mit. Schaumann habe ein Gespür für den filmischen Nachwuchs und den Autorenfilm. Er hatte bereits im vergangenen Jahr zusammen mit Linda Söffker und Alfred Holighaus das Programm der 50. Hofer Filmtage kuratiert. Der 1968 geboren Schaumann verfügt dank seiner Tätigkeit bei Bavaria Film International über nationale und internationale Kontakte zu Weltvertrieben, Verleihern und Produzenten. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler war Vorstandsmitglied des Verbandes Deutscher Filmexporteure sowie Gründungsmitglied der European Film Export Association mit Sitz in Paris. Zurzeit arbeitet Thorsten Schaumann noch als Director of Acquisitions Digital Rights & Rights Coordination bei Sky Deutschland."

Deutsches Museum erhält Zweigstelle in Nürnberg Neuer Standort am Hauptmarkt Das Deutsche Museum in München erhält eine Zweigstelle in Nürnberg. Damit verbunden seien mehr Platz und auch mehr Geld, teilte das Finanzministerium in München mit. Für die Museumslandschaft in Nürnberg, die bereits jetzt vielfältig und mit mehr als 1,5 Millionen Besuchern jährlich ein erfolgreicher Kultur- und Wirtschaftsfaktor sei, stelle dies eine Bereicherung dar. Als Standort wurde laut Mitteilung das Areal am Hauptmarkt mit dem Augustinerhof gewählt. Das 1903 gegründete Deutsche Museum München ist es eines der traditionsreichsten und mit 66.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Bisher gibt es drei Zweigniederlassungen. Dazu gehören die Flugwerft Schleißheim, das Verkehrszentrum auf der Theresienhöhe in München und das Deutsche Museum in Bonn.

Kammergericht weist Eltern-Klage gegen Facebook ab Fernmeldegeheimnis steht gegen virtuelles Erbrecht Im Streit um das virtuelle Erbe eines Facebook-Kontos hat das Berliner Kammergericht die Klage einer Mutter abgewiesen. In seinem Urteil hob das Gericht in zweiter Instanz ein Urteil des Landgerichts Berlin vom Dezember 2015 auf. Zugleich ließ das Kammergericht die Revision beim Bundesgerichtshof zu.

Geklagt hatte eine Mutter, deren 15-jährige Tochter 2012 unter ungeklärten Umständen in Berlin ums Leben gekommen war. Die Eltern erhoffen sich vor allem von den Chat-Nachrichten Rückschlüsse auf die Todesumstände.

Gegen den Zugriff der Eltern auf das Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter stehe vor allem das Fernmeldegeheimnis von Kommunikationspartnern der Tochter, sagte der Vorsitzende Richter Björn Retzlaff bei der mündlichen Urteilsverkündung. Laut Kammergericht kann das Telekommunikationsgeheimnis nur durch Gesetz eingeschränkt werden, was für diesen Fall nicht erfolgt sei.

20-Euro-Münze zu Ehren des Gewandhausorchesters Entwurf der Bonner Künstlerin Lucia Maria Hardegen Die Bundesregierung würdigt das Leipziger Gewandhausorchester zu seinem 275-jährigen Bestehen im kommenden Jahr mit einer Jubiläumsmünze. Die silberne 20-Euro-Münze soll im März 2018 zum Nennwert in Umlauf gebracht werden, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Der über dem Nennwert liegende Verkaufspreis werde vor Ausgabe der Münzen mitgeteilt. Entworfen hat die Münze die Bonner Künstlerin Lucia Maria Hardegen. Der Entwurf zeigt den Angaben zufolge unter anderem das geschwungene Logo des Orchesters.

Martin-Linzer-Theaterpreis für Leipzig Anerkennung für "originelle Gegenwartsdramatik" Die Theaterzeitschrift "Theater der Zeit" vergibt erstmals den Martin-Linzer-Theaterpreis. Preisträger ist das Schauspiel Leipzig. Unter der Leitung des Intendanten Enrico Lübbe habe sich das Theater zu „einem zentralen Ort gedanklicher und künstlerischer Debatte entwickelt", betonte der Juror Harald Müller. „Kennzeichnend für den Leipziger Weg sind die künstlerischen Doppelbefragungen von antiken und zeitgenössischen Stoffen, von Stücken der Moderne, aber vor allem von origineller Gegenwartsdramatik, mit der das Haus inzwischen auch überregional Anerkennung und Bewunderung erzielt." Besonders hervorgehoben werden neben Lübbes Verdienst auch die Arbeiten der Regisseure Philipp Preuss und Claudia Bauer, die dieses Jahr mit ihrer Inszenierung „89/90" erstmals zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde.

PEN startet Kampagne für vertriebene Autoren Projekt "Räume Schaffen" soll Schriftsteller im Exil unterstützen Mit der Kampagne "Make Space/Räume Schaffen" will der internationale Schriftstellerverband PEN weltweit auf Autoren aufmerksam machen, die zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen wurden. Ihren Stimmen solle stärker Geltung verschafft werden, teilte der deutsche PEN in Darmstadt mit. Ziel sei außerdem ein besseres Verständnis zwischen den Kulturen. Stereotypen im Zusammenhang mit Exil und Flucht sollten infrage gestellt werden. Das Projekt "Räume Schaffen" soll den vertriebenen Schriftstellern neue Möglichkeiten bieten, ihre Werke zu präsentieren. Dazu würden die 150 weltweit bestehenden PEN-Zentren in den kommenden Jahren mit Literaturfestivals, Verlagshäusern, Buchhandlungen, Kulturzentren, Parlamenten, örtlichen Initiativen, Schulen und auf vielfältigen anderen Kommunikationswegen zusammenarbeiten. Zu den Unterstützern gehören Elfriede Jelinek, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Christoph Hein, Najem Wali, Adel Karasholi und Tanja Kinkel.

Marcia Haydée in Moskau mit Tanzpreis geehrt Ehrung für das Lebenswerk der früheren Stuttgarter Primaballerina Für ihr Leben in der Kunst hat die frühere Stuttgarter Primaballerina und Ballettdirektorin Marcia Haydée am Moskauer Bolschoi-Theater den Tanzpreis Benois de la Danse erhalten. Die 80-jährige Brasilianerin nahm bei einer Gala in der russischen Hauptstadt die Auszeichnung für ihr Lebenswerk entgegen. Der nominierte Demis Volpi ging als Haus-Choreograf des Stuttgarter Balletts dagegen leer aus. Die Jury ehrte die Kanadierin Crystal Pite vom Ballett der Pariser Nationaloper als beste Choreografin. Von dort kommen auch die als beste Tänzer ausgezeichneten Ludmila Pagliero und Hugo Marchand. Über eine Aufnahme in den Tanzolymp freuten sich zudem Denis Rodkin vom Bolschoi-Ballett und Maria Riccetto vom Nationalballett Uruguay - ebenfalls als beste Tänzer. Es war die 25. Verleihung des Benois de la Danse, der als wichtigste Auszeichnung der Ballettwelt gilt.

Skulptur von Rodin für 3,7 Millionen Euro versteigert Es existieren vier weitere Exemplare Eine Marmorskulptur des berühmten französischen Bildhauers Auguste Rodin (1840-1917) ist in Paris für rund 3,7 Millionen Euro versteigert worden. Damit erzielte die Darstellung der äthiopischen Prinzessin Andromeda aus der griechischen Mythologie deutlich mehr als den Schätzwert, wie das Auktionshaus Artcurial mitteilte. Ein namentlich nicht genannter europäischer Sammler habe die 1887 geschaffene Skulptur aus weißem Marmor ersteigert. "Andromède" zeigt eine junge nackte Frau auf einem Felsen.

Römisches Badehaus in Südengland entdeckt Gebäude stammt vermutlich aus drittem oder viertem Jahrhundert nach Christus Archäologen haben die Überreste eines römischen Badehauses in Südengland entdeckt. Das private Bad sei zunächst mit Hilfe eines Radarsystems unter einem Park in Chichester lokalisiert worden, sagte der zuständige Bezirksarchäologe James Kenny. Eine Ausgrabung habe dann zwei Stadthäuser zu Tage gefördert. Zu einem der Häuser habe das private Bad gehört. Sein Besitzer müsse "sehr reich und wichtig" gewesen sein, mutmaßte der Archäologe. Bemerkenswert sei, dass die Gebäude mehr als 1000 Jahre lang in einer bewohnten Stadt überdauert hätten, so Kenny. "Es ist nahezu einzigartig, dass römische Überreste in dieser Art von Umgebung so vollständig überleben."

Neues Museum über Grabkultur in Rom vorgestellt Exponate zeigen den Übergang vom Heidentum zum Christentum In Rom ist ein neues Museum zur frühchristlichen Grabkultur vorgestellt worden. Die ausgestellten Marmorköpfe, Inschriften und Sarkophage wurden bei Grabungs- und Restaurierungsarbeiten der vergangenen 25 Jahre in der Domitilla-Katakombe sowie in umliegenden Grabstätten entdeckt und stammen aus dem zweiten bis vierten Jahrhundert. Das Museum soll binnen einem Monat für Besucher geöffnet werden. Daran mitgewirkt haben die päpstliche Kommission für Archäologie und das Deutsche Archäologische Institut.

Benefiz-Konzert in Manchester mit Ariana Grande Zum Gedenken an die Opfer des Terror-Anschlags Pop-Sängerin Ariana Grande will am kommenden Sonntag bei einem Benefiz-Konzert für die Opfer des Terror-Anschlags in Manchester auftreten. Auch Teenie-Star Justin Bieber, die Gruppe Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus und Take That sollen bei dem Event auf dem Kricket-Gelände von Old Trafford mitwirken, wie die Veranstalter mitteilten. Bei einem Konzert Grandes am vergangenen Montag in der Manchester Arena hatte der Attentäter Salman Abedi mit einer Bombe 22 Menschen mit in den Tod gerissen.